Шоу-биз

Нацотбор на Евровидение 2022: кто едет от Украины и почему шоу закончилось скандалом

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 13 февраля 2022, 13:13
Євробачення 2022: хто їде від України та скандал на Нацвідборі
Фото: УНІАН

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