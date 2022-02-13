Нацотбор на Евровидение 2022: кто едет от Украины и почему шоу закончилось скандалом

Национальный отбор на Евровидение 2022 года состоялся вечером 12 февраля. Не обошлось без форс-мажоров и скандалов, но победительницу избрали — Украину будет представлять Alina Pash с песней Тіні забутих предків. Как прошло шоу и почему в этой истории еще не поставили точку?

Финалисты нацотбора на Евровидение 2022

Среди 284 заявок организаторы избрали восемь кандидатов, которые боролись за право представлять Украину на международном певческом конкурсе.

Финалисты нацотбора на Евровидение 2022 года презентовали свои песни и номера, получали горячую поддержку в зале и слушали комментарии жюри.

К сожалению, не всем финалистам удалось выступить с первого раза. Группа CLOUDLESS столкнулась с техническим сбоем — выключилась музыка, поэтому музыканты смогли выступить еще раз после всех номинантов.

Кстати, организаторы отбора решили изменить порядок выступления конкурсантов после телевизионного прогона. Выступление Kalush Orchestra сменили местами с Roxolana.

Казалось, ничего такого, но артисты раньше призывали аудиторию поддерживать их по другим номерам.

Выступления финалистов Нацотбора на Евровидение 2022:

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя любов

Barleben — Hear My Words

Kalush Orchestra — Stefania

Roxolana — Girlzzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

Alina Pash — Тіні забутих предків

Cloudless — All Be Alright

В состав жюри вошли:

украинская певица Тина Кароль , представлявшая нашу страну на Евровидении в 2006 году;

, представлявшая нашу страну на Евровидении в 2006 году; украинская крымскотатарская певица Джамала . Она выступала на Евровидении 2016 года от Украины;

. Она выступала на Евровидении 2016 года от Украины; украинский режиссер и сценарист, член правления ПАО НОТУ Ярослав Лодыгин.

Ведущими пригласили Машу Ефросинину и Тимура Мирошниченко.

Кто едет от Украины на Евровидение 2022

По результатам голосования жюри и украинцев выиграла Alina Pash. С песней Тіні забутих предків она представит Украину на международном певческом конкурсе Евровидение 2022 года.

Алина получила самые высокие 8 баллов от судей и 7 баллов от зрителей, что в сумме дало ей победу в Нацотборе.

Певица дала комментарии журналистам после выступления. Она отметила, что честность – это первое, что она будет транслировать во время выступления на Евровидении 2022 года.

Посыл у меня сильный и взрослый, он требует того, чтобы его говорить честно, петь честно. Конечно, буду брать Европу фокусом, собранностью и максимальным позитивом. Да, чтобы пробить через экраны… Это песня с другой вибрацией, и она может прокачать. Я уверена, — говорит Алина Паш.

— Дай Бог привести победу, я готова. Максимально как умею, я благодарна, что люди и жюри избрали меня.

Они не пожалеют, — продолжила певица.

Джамала после победы Алины Паш назвала классным, что их мнение совпало с голосами слушателей.

Она отметила после выступления, что в песню Алины добавила бы больше вокала, поскольку ей кажется, что первая часть куплета немного сыра.

Скандал после нацотбора на Евровидение 2022

Во время оглашения результатов зрителей у ведущих была неразбериха и прекратила работать турнирная таблица на экране, показывающая вживую, как меняются позиции после объединения голосов жюри и зрительской аудитории.

По словам ведущего Тимура Мирошниченко, результаты голосования по конверту он увидел только на сцене. Там был список участников в порядке выступлений, а затем три колонки — оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат.

Я начинаю их озвучивать. 1 балл — Michael Soul, 2 балла — Our Atlantic… И тут начинается насилие в наушники, что я неправильно озвучиваю баллы и что 2 получает Cloudless. Стараюсь разобраться снова. Нет, ну я вижу другие результаты и правильно все озвучиваю. Пока в редакторской была паника, потому что никто не может понять кто прав, а кто ошибается, меня просят “идти за ухом”, — написал ведущий на своей странице в Instagram.

— Поэтому я озвучиваю оценки, которые мне диктуют. Пока не проходит несколько минут (для меня они были вечностью) и в редакторской все же понимают, что с самого начала я озвучивал правильные баллы.

И нужно начинать все сначала. Потому и получается такой месс в эфире. Таблицу с результатами пытаются исправлять вживую, но она просто зависает и не возвращается, — продолжает Тимур.

После нацотбора начались скандалы за кулисами. Так, группа Kalush Orchestra пригрозила организаторам судом. Музыканты считают результаты конкурса сфальсифицированными.

Группа вместе с украинскими блоггерами потребовала показать им результаты голосования зрителей и листок, которые в конверте представительница аудиторской компании, занимавшейся подсчетом голосов украинцев, вынесла ведущим.

Напоминаю, группа Kalush Orchestra получила самый высокий балл от зрителей. В ходе обсуждения те, кто поддерживал Kalush Orchestra, указывали, что жюри поставило оценки финалистам нелогично по поводу своих выражений. Группа поддержки указывала, что судьи могли дать Wellboy после баллов, чтобы Kalush Orchestra не победили.

Кстати, скандалы начались еще до финала. Мы писали ранее, что оргкомитет принял решение о дисквалификации певца LAUD на Нацотборе на Евровидение 2022 года.