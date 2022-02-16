Скандал на нацотборе Евровидения был пиар-акцией? LAUD раскрывает карты

Украинский певец, участник трех нацотборов на Евровидение LAUD (Влад Каращук) в программе Утро в Большом Городе рассказал, что произошло во время отбора в этом году, кого считал наибольшим конкурентом и не была ли история с ним очередной пиар-акцией.

Собрать НСК Олимпийский или поехать на Евровидение с четвертой попытки?

— Собрать Олимпийский.

Опиши себя тремя словами, как певца.

— Технический, западный, музыкальный.

Почему тебе не везет с Евровидением?

— Может, и не надо. Как-то так складывается.

На сколько по десятибалльной шкале оценивал свои шансы поехать на Евровидение от Украины в этом году?

— Где-то на восемь — девять.

Первая мысль, когда узнал, что тебя дисквалифицировали.

— Какого черта?

Ты уже не в первый раз участвуешь в Евровидении. Неужели не знал, что песня не должна быть опубликована ранее?

— Мы понимали, что нельзя, чтобы был коммерческий релиз, но не публикация. Думали, так будет и в этом году. Но, к сожалению, Суспільне говорит, что правила немного изменились.

Видео было выложено на YouTube автором еще в 2018 году. Почему ты не договорился с ним об удалении трека с YouTube?

— Если честно, я вообще забыл, что это видео существует. Был уверен, что оно где-то в закрытом доступе.

Кого считал своим основным конкурентом на нацотборе?

– Конечно, Алину Паш, Калуша, Wellboy.

Твое место на конкурсе занял BARLEBEN. В чем этот артист превзошел тебя?

— Я не знаю этого артиста и вообще не понимаю, почему взяли его. Сори, BARLEBEN.

На сколько процентов, по твоему мнению, конкурс честный?

— Мне бы хотелось, чтобы все было прозрачно, и в принципе так и есть. Но постоянно происходят какие-то конфликты.

Многие предполагают, что с твоей стороны это была продуманная пиар-стратегия. Теперь тебя знают больше?

— Да, меня знают больше, и на самом деле я понял, что нужно больше скандалов.

Кто из украинских звезд поддержал тебя после дисквалификации?

— Джамала — на следующий день. Говорила, что у нее была похожая ситуация, но ее не дисквалифицировали. Наверное, действительно были другие правила.

Напомним, оргкомитет нацотбора Евровидения принял решение дисквалифицировать певца LAUD. Причиной стало видео на личном YouTube-канале автора песни Даниэля Ботинга, где он еще в 2018 году исполняет предстоящий хит, заявленный певцом для участия в Евровидении 2022 года.

Впрочем, и после финала нацотбора договор с победительницей Alina Pash общественный вещатель не подписал. Оказалось, что певица подделала документ о законном пересечении оккупированного Крыма. Поэтому кто будет представлять Украину на певческом конкурсе в Турине, пока неизвестно.