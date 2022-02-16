Победительница нацотбора Alina Pash снимает свою кандидатуру с участия в Евровидении-2022

Певица Алина Паш не будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2022. Об этом она сообщила своем Instagram.

Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам.

— А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины, — написала Алина Паш.

Артистка сообщила, что не хочет страдать от виртуальной войны и хейта, потому что считает, что главная война сейчас — это внешняя.

Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне очень жаль, — объяснила свое решение певица.

Причина скандала

Напомним, что Алина Паша стала победительницей национального отбора на Евровидение-2022 с треком Тіні забутих предків.

В то же время часть украинцев в соцсетях негативно восприняли ее победу, были даже протесты под ЦКМ НАУ, где проходил нацотбор. А все потому, что певица попала на сайт Миротворец, где отмечено, что Алина Паш в 2015 году летала в Крым через Москву.

После победы в нацотборе артистку обвинили в подделке справки о пересечении админграницы с полуостровом. Ранее исполнительница заявляла, что о подлоге документов не знает. Мол, во всем виноват ее директор, которого Паш уже уволила.

В ГПСУ пояснили, что подобную справку выдать не могли, ведь информация о пересечении административной границы хранится в реестрах в течение пяти лет. Это время уже прошло.

Кто поедет вместо Алины Паш на Евровидение-2022

Существует вероятность, что вместо Алины Паш Украину на Евровидении в Турине будет представлять группа KALUSH Orchestra, которая заняла второе место на нацотборе (получила на один балл меньше Алины Паш по результатам судейского и зрительского голосования).

Впрочем, согласно правилам общественного вещателя, в случае, если избранный от страны участник прекращает свое участие, Суспільне вправе самостоятельно выбрать представителя от Украины среди других финалистов.

Это означает, что у каждого из финалистов теоретически есть возможность представить Украину на песенном шоу.

Опыт прошлого нацотбора

Отметим, что похожая ситуация случилась в 2019 году с украинской певицей Maruv, победившей по результатам голосования жюри и зрителей в финале нацотбора на песенный конкурс.

Но попала под шквал критики из-за решения не прекращать гастрольную деятельность в России.

После многочасовых переговоров Национальная общественная телерадиокомпания (НСТУ) и певица Maruv (Анна Корсун) не подписали договор об участии в Евровидении-2019.

В результате в том году Украина отказалась от участия в вокальном шоу.

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