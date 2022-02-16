Шоу-биз

Победительница нацотбора Alina Pash снимает свою кандидатуру с участия в Евровидении-2022

Нина Гербич, редактор сайту 16 февраля 2022, 17:00
Аліна Паш
Фото: Instagram

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