Перший пакет санкцій США: як вони б’ють по фінансовому життю РФ

Сполучені Штати Америки запровадили перший пакет санкцій проти Росії через визнання ОРДЛО.

Про це напередодні повідомив президент Джо Байден. І наголосив: санкції посилюватимуть, якщо Кремль не зупиниться.

Обмежувальні заходи, запроваджені США, зачіпають російських бізнесменів та їхні родини.

А ще б’ють по фінансовому життю країни-агресорки. Детальніше про американські санкції розповість Леся Красун.