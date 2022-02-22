Світ

“Відрізаємо від західного фінансування!” Звернення Байдена щодо санкцій проти Росії

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 22 Лютого 2022, 22:20

Більше відео
0:04:34
Фейки РФ
Актори, які не отримають Оскара: як Росія годує себе і світ фейковими новинами
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
0:01:29
Реакція світу на визнання Путіним "ЛДНР"
Перша реакція світової спільноти на визнання Путіним “ЛДНР”
Путин признал ЛДНР
Путін підписав указ! Росія визнала незалежність так званих “ЛНР” і “ДНР”. Що далі?
Дивитись більше

Останні відео
0:40:35
Вікна-новини

Вікна-новини. Випуск від 22.02.2022 (22:00)
Звернення Зеленського
“Відкрито розповідаю про наші дії.” Звернення Зеленського щодо планів України та призову резервістів
0:01:05
звернення байдена 22 лютого 2022
“Відрізаємо від західного фінансування!” Звернення Байдена щодо санкцій проти Росії
0:03:38
Роковини трагедії у Харкові
Роковини трагедії на Марші єдності у Харкові: як вшановували пам’ять загиблих
0:01:44
Океан Ельзи
Усе буде добре! Океан Ельзи несподівано виступив у центрі Києва для сотень українців
0:03:14
Антон Сидоров
Героя пам’ятатимемо завжди! У Києві поховали розвідника Антона Сидорова
0:04:34
Фейки РФ
Актори, які не отримають Оскара: як Росія годує себе і світ фейковими новинами
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 22.02.2022 (17:30)
0:00:34
Дитина проковтнула наручний годинник
Врятували життя та сімейну реліквію: як дитина проковтнула наручний годинник
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Більше відео
Звернення Зеленського
Читати далі
“Відкрито розповідаю про наші дії.” Звернення Зеленського щодо планів України та призову резервістів
Роковини трагедії у Харкові
Читати далі
Роковини трагедії на Марші єдності у Харкові: як вшановували пам’ять загиблих

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь