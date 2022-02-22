“Відрізаємо від західного фінансування!” Звернення Байдена щодо санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо санкцій проти Росії через визнання так званих “ЛНР” та “ДНР” і нападу на українські території.

– Я вводитиму санкції у відповідь. Більше, ніж ми це робили у 2014 році. Якщо Росія продовжуватиме окупацію, ми підвищуватимемо санкції.

Як Путін взагалі може думати, що він має право втручатися і заходити на території, які належать його сусідам.

Це вимагає серйозної відповіді світової громадськості, — заявив Джо Байден.

Також він оголосив перший транш санкцій проти Росії у відповідь на вчорашні дії.

Ми відрізаємо Росію від західного фінансування. Вони не можуть брати у борг і не можуть торгувати своїм боргом на нашому ринку чи європейському.

Головні тези звернення Байдена:

США посилає війська до Латвії, Литви та країн Балтії.

Це захисні дії. Штати не збираються нападати на РФ, але хочуть донести, що захищатимуть кожен дюйм території НАТО.

Росія більше не зможе позичати західні гроші.

США 22 лютого вводять санкції щодо ВЭБ.РФ (російський інвестиційний банк. – Ред.), а 23 лютого щодо еліт Росії.

Росія може піти далі та розпочати масову атаку.

США працюють із Німеччиною над тим, щоб Північний потік 2 не був запущений.

Ми об’єднані у підтримці України, у нашому протистоянні російської агресії, і об’єднанні у невідкладності загрози з боку Росії, — додав американський лідер.

За словами президента США, Володимир Путін напряму напав на право України на існування і поставив під загрозу інші країни.

– Немає питання, хто агресор. Росія — агресор. Однак найгірший сценарій можна ще відвернути.

США відкриті до дипломатичного рішення. Ми готові й будемо судити Росію по справах, а не словам. Ми готові відповідати нашої єдністю, чіткістю і спільним переконанням.

Я сподіваюся, що дипломатичне рішення ще можливе, — завершив звернення Байден.

Нагадаємо, раніше ми публікували повне відео і текст звернення Зеленського щодо агресії Росії та визнання псевдореспублік.