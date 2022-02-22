“Відрізаємо від західного фінансування!” Звернення Байдена щодо санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо санкцій проти Росії через визнання так званих “ЛНР” та “ДНР” і нападу на українські території.
– Я вводитиму санкції у відповідь. Більше, ніж ми це робили у 2014 році. Якщо Росія продовжуватиме окупацію, ми підвищуватимемо санкції.
Як Путін взагалі може думати, що він має право втручатися і заходити на території, які належать його сусідам.
Це вимагає серйозної відповіді світової громадськості, — заявив Джо Байден.
Також він оголосив перший транш санкцій проти Росії у відповідь на вчорашні дії.
Ми відрізаємо Росію від західного фінансування. Вони не можуть брати у борг і не можуть торгувати своїм боргом на нашому ринку чи європейському.
Ми об’єднані у підтримці України, у нашому протистоянні російської агресії, і об’єднанні у невідкладності загрози з боку Росії, — додав американський лідер.
За словами президента США, Володимир Путін напряму напав на право України на існування і поставив під загрозу інші країни.
– Немає питання, хто агресор. Росія — агресор. Однак найгірший сценарій можна ще відвернути.
США відкриті до дипломатичного рішення. Ми готові й будемо судити Росію по справах, а не словам. Ми готові відповідати нашої єдністю, чіткістю і спільним переконанням.
Я сподіваюся, що дипломатичне рішення ще можливе, — завершив звернення Байден.
Нагадаємо, раніше ми публікували повне відео і текст звернення Зеленського щодо агресії Росії та визнання псевдореспублік.