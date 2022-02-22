Україна

Термінове відеозвернення Зеленського щодо агресії Росії та визнання псевдореспублік “ЛДНР”

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 22 Лютого 2022, 02:17
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