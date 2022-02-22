Термінове відеозвернення Зеленського щодо агресії Росії та визнання псевдореспублік “ЛДНР”

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення після засідання Ради національної безпеки та оборони й переговорами зі світовими лідерами.

Глава держави почав з подяки громадянам і відзначив, що усі мають залишатися спокійними і впевненими у собі, адже ми розумна і мудра нація, яка реагує спокійно і по-дорослому.

Причин для вашої безсонної ночі немає.

– Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Визнання незаконно окупованих районів може означати односторонній вихід Росії з Мінських угод та ігнорування рішень в рамках Нормандського формату.

За словами президента, сьогоднішніми та завтрашніми рішеннями Росія легалізує свої війська, які перебували на Донбасі фактично з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як це заявляє.

– Я обговорив ситуацію з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Шольцом, президентом США Байденом, прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, а також говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Ще планую говорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, — говорить президент України.

Що буде відбуватися далі?

Ми хочемо миру та послідовні у своїх діях.

МЗС направило державам-членам Ради Безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.

Президент ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ.

Україна наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.

Ініційовано екстрене скликання саміту Нормандської четвірки.

Від наших партнерів ми очікуємо чітких та дієвих кроків підтримки.

Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємося на провокації.

Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони.

Відповідно до СТ. 51 статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону.

Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора.

– Щойно ми побачимо зміну ситуацію, зростання ризиків — ви будете про все це знати. Зараз немає причин для хаотичних дій, — додає Зеленський.

Нікого і нічого не боїмося. Нікому і нічого не віддамо. Ми на своїй землі. За нами – правда. За нами – Україна.

Мета одна – мир в Україні. Слава Україні!

Нагадаємо, ввечері 21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін провів годинне відеозвернення щодо України й заявив, що Росія офіційно визнала превдореспубліки “ЛНР” та “ДНР”. Російський лідер підкреслив, що вони підписують договір про дружбу та взаємодопомогу. Низка “держав-друзів” РФ після цього також заявила, що визнаватиме “ЛДНР”.