Путін підписав указ! Росія визнала незалежність так званих “ЛНР” і “ДНР”. Що далі?

Президент Росії Володимир Путін заявив про визнання Росією “незалежності” псевдореспублік “ЛНР” і “ДНР” та підписання договору про дружбу та взаємодопомогу.

Про це він заявив під час свого звернення 21 лютого 2022 року.

Путін запевняє, що Росія зробила все, щоб зберегти територіальну цілісність України.

Мовляв, усі ці роки наполегливо та терпляче боролася за виконання резолюцій Ради Безпеки ООН 2202 від 17 лютого 2015 року, що закріпила мирний комплекс Мир; від 12 лютого 2015 року Врегулювання ситуацій на Донбасі — все марно.

Далі — пряма мова з виступу Путіна:

— Змінюються президенти, депутати Ради, але не змінюється суть, агресивний націоналістичний характер самого режиму, який захопив владу в Києві. Він цілком і повністю породження державного перевороту 2014 року та тих, хто став тоді на шлях насильства та кровопролиття, беззаконня. Не визнавали та не визнають іншого розв’язання питання Донбасу, окрім військового.

У зв’язку з цим вважаю за необхідне ухвалити давно назріле рішення — негайно визнати незалежність та суверенітет Луганської та Донецької народної республіки. Прошу народні збори Російської Федерації підтримати це рішення, а потім і ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з обома республіками.

— Два ці документи будуть підготовлені та підписані найближчим часом, а від тих, хто захопив та утримує владу в Києві, ми просимо негайно припинити бойові дії. Інакше вся відповідальність за продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму.

Реакція світу

А голови Єврокомісії та Євроради вже назвали визнання Росією так званих Л/ДНР порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв “швидку і рішучу відповідь” з боку США, союзників і партнерів, якщо Росія зробить кроки з визнання регіонів України, що відкололися, частиною російської території, назвавши такий крок “грубим порушенням міжнародного права”.

Міністерство закордонних справ України раніше заявляло, що визнання Москвою псевдореспублік означатиме автоматичний вихід Росії з Мінських домовленостей.

Президент США Джо Байден видасть указ, який забороняє фінансувати, інвестувати та торгувати з так званими “ДНР” та “ЛНР”, йдеться у заяві прес-секретаря американського лідера Джейн Псакі, опублікованій на сайті Білого дому. Цей документ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішить діяти у цих регіонах України.

— Ми очікували такого кроку з боку Росії й готові негайно відреагувати. Для ясності: ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні заходи, які ми готуємо в координації з союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, — сказано у заяві Псакі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про виступ Володимира Зеленського у Мюнхені.