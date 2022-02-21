Путин подписал указ! Россия признала независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Что дальше?

Президент России Владимир Путин заявил о признании Россией “независимости” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР” и подписании договора о дружбе и взаимопомощи

Об этом он заявил во время своего обращения 21 февраля 2022 года.

Путин уверяет, что Россия сделала все, чтобы сохранить территориальною целостность Украины.

Мол, все эти годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнения резолюций Совета Безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, закрепившей мирный комплекс Мир; от 12 февраля 2015 года Урегулирование ситуаций на Донбассе — всё тщетно.

Далее — прямая речь с выступления Путина:

— Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью порождение государственного переворота 2014 года и тех, кто встал тогда на путь насилия и кровопролития, беззакония. Не признавали и не признают другого решения вопроса Донбасса, кроме военного.

В этой связи считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Луганской и Донецкой народной республики. Прошу народное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

— Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время, а от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы просим незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.

Реакция мира

А главы Еврокомиссии и Евросовета уже назвали признание Россией так называемых Л/ДНР нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал “быстрый и решительный ответ” со стороны США, союзников и партнеров, если Россия предпримет шаги по признанию отколовшихся регионов Украины частью российской территории, назвав такой шаг “грубым нарушением международного права”.

Министерство иностранных дел Украины ранее заявляло, что признание Москвой псевдореспублик будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

Президент США Джо Байден издаст указ, запрещающий финансировать, инвестировать и торговать с так называемыми “ДНР” и “ЛНР”, говорится в заявлении пресс-секретаря американского лидера Джейн Псаки, опубликованном на сайте Белого дома. Этот документ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, которое решит действовать в этих регионах Украины.

— Мы ожидали такого шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и строгие экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину, — говорится в заявлении Псаки.

Напомним, что ранее мы рассказывали о выступлении Владимира Зеленского в Мюнхене.