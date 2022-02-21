Мир

Путин подписал указ! Россия признала независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Что дальше?

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 февраля 2022, 22:49
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