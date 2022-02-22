Срочное видеобращение Зеленского касательно агрессии России и признания псевдореспублик “ЛДНР”

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Глава государства начал с благодарности гражданам и отметил, что все должны оставаться спокойными и уверенными в себе, ведь мы умная и мудрая нация, реагирующая спокойно и по-взрослому.
Причин для вашей бессонной ночи нет.
Причин для вашей бессонной ночи нет.
– Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Признание незаконно оккупированных районов может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках Нормандского формата.
По словам президента, сегодняшними и завтрашними решениями Россия легализует свои войска, которые находились на Донбассе фактически с 2014 года. Страна, которая 8 лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как это заявляет.
Украина оставляет за собой право индивидуальной и коллективной самообороны.
– Как только мы увидим изменение ситуации, рост рисков – вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет причин для хаотических действий, – добавляет Зеленский.
– Как только мы увидим изменение ситуации, рост рисков – вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет причин для хаотических действий, – добавляет Зеленский.
Никого и ничего не боимся. Никому и ничего не отдадим. Мы на своей земле. За нами – правда. За нами – Украина.
Цель одна – мир в Украине. Слава Украине!
Напомним, вечером 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин провел часовое видеообращение касательно Украины и заявил, что Россия официально признала превдореспублики “ЛНР” и “ДНР”.
Российский лидер подчеркнул, что они подписывают договор о дружбе и взаимопомощи. Ряд “государств-друзей” РФ после этого также заявили, что будет признавать “ЛДНР”.