Срочное видеобращение Зеленского касательно агрессии России и признания псевдореспублик “ЛДНР”

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Глава государства начал с благодарности гражданам и отметил, что все должны оставаться спокойными и уверенными в себе, ведь мы умная и мудрая нация, реагирующая спокойно и по-взрослому.

Причин для вашей бессонной ночи нет.

– Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Признание незаконно оккупированных районов может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках Нормандского формата.

По словам президента, сегодняшними и завтрашними решениями Россия легализует свои войска, которые находились на Донбассе фактически с 2014 года. Страна, которая 8 лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как это заявляет.

Что будет происходить дальше?

Мы хотим мира и последовательных в своих действиях.

От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки.

Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации.

Украина оставляет за собой право индивидуальной и коллективной самообороны.

– Как только мы увидим изменение ситуации, рост рисков – вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет причин для хаотических действий, – добавляет Зеленский.

Никого и ничего не боимся. Никому и ничего не отдадим. Мы на своей земле. За нами – правда. За нами – Украина.

Цель одна – мир в Украине. Слава Украине!

Напомним, вечером 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин провел часовое видеообращение касательно Украины и заявил, что Россия официально признала превдореспублики “ЛНР” и “ДНР”.

Российский лидер подчеркнул, что они подписывают договор о дружбе и взаимопомощи. Ряд “государств-друзей” РФ после этого также заявили, что будет признавать “ЛДНР”.