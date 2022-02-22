“Отрезаем от западного финансирования!” Обращение Байдена по поводу санкций против России

Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу санкций против России за признание так называемых “ЛНР” и “ДНР” и нападения на украинские территории.
— Я буду вводить ответные санкции. Больше, чем мы это делали в 2014 году. Если Россия будет продолжать оккупацию, мы будем повышать санкции.
Как Путин вообще может думать, что он имеет право вмешиваться и заходить на принадлежащие его соседям территории.
Это требует серьезного ответа мировой общественности, – заявил Джо Байден.
Также он объявил первом транше санкций против России в ответ на вчерашние действия.
Мы отрезаем Россию от западного финансирования. Они не могут брать взаймы и не могут торговать своим долгом на нашем рынке или европейском.
Мы объединены в поддержку Украины, в нашем противостоянии российской агрессии и в неотложности угрозы со стороны России.
По словам президента США, Владимир Путин напрямую напал на право Украины на существование и поставил под угрозу другие страны.
– Нет вопроса, кто агрессор. Россия – агрессор. Однако худший сценарий можно предотвратить.
США открыты к дипломатическому решению. Мы готовы и будем судить Россию по делам, а не словам. Мы готовы соответствовать нашему единству, четкости и общим убеждениям.
Я надеюсь, что дипломатическое решение еще возможно, – завершил обращение Байден.
Напомним, ранее мы публиковали полное видео и текст обращения Зеленского по поводу агрессии России и признания псевдореспублик.