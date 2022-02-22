“Отрезаем от западного финансирования!” Обращение Байдена по поводу санкций против России

Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу санкций против России за признание так называемых “ЛНР” и “ДНР” и нападения на украинские территории.

— Я буду вводить ответные санкции. Больше, чем мы это делали в 2014 году. Если Россия будет продолжать оккупацию, мы будем повышать санкции.

Как Путин вообще может думать, что он имеет право вмешиваться и заходить на принадлежащие его соседям территории.

Это требует серьезного ответа мировой общественности, – заявил Джо Байден.

Также он объявил первом транше санкций против России в ответ на вчерашние действия.

Мы отрезаем Россию от западного финансирования. Они не могут брать взаймы и не могут торговать своим долгом на нашем рынке или европейском.

Главные тезисы обращения Байдена:

США посылает войска в Латвию, Литву и страны Балтии.

Это защитные действия. Штаты не собираются нападать на РФ, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

Россия больше не сможет одалживать западные деньги.

США 22 февраля вводят санкции в отношении ВЭБ.РФ (российский инвестиционный банк. — Ред.), а 23 февраля — в отношении элит России.

Россия может пойти дальше и начать массовую атаку.

США работают с Германией над тем, чтобы Северный поток 2 не был запущен.

Мы объединены в поддержку Украины, в нашем противостоянии российской агрессии и в неотложности угрозы со стороны России.

По словам президента США, Владимир Путин напрямую напал на право Украины на существование и поставил под угрозу другие страны.

– Нет вопроса, кто агрессор. Россия – агрессор. Однако худший сценарий можно предотвратить.

США открыты к дипломатическому решению. Мы готовы и будем судить Россию по делам, а не словам. Мы готовы соответствовать нашему единству, четкости и общим убеждениям.

Я надеюсь, что дипломатическое решение еще возможно, – завершил обращение Байден.

Напомним, ранее мы публиковали полное видео и текст обращения Зеленского по поводу агрессии России и признания псевдореспублик.