Макс Барских разрывает все контракты с компаниями РФ и запрещает использование музыки в России

Певец Макс Барских заявил, что запрещает использовать свою музыку в любом виде на территории России. Об этом он сообщил в своем Instagram.

— С завтрашнего дня (11 марта – ред.) я официально запрещаю использовать мою музыку на территории Российской Федерации в любом виде: всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, в которых она звучит как саундтрек, — заявил певец.

Макс Барских также сообщил, что разрывает все контакты с российскими компаниями.

Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну против Украины.

Исполнитель призвал украинских артистов сделать то же самое.

Ранее, чтобы помочь украинской армии Макс Барских загрузил NFT-коллекцию, которую может приобрести каждый желающий. Все заработанные средства будут направлены на гуманитарную помощь: необходимые медикаменты, еду, убежища, помощь семьям погибших.

— Всех небезразличных призываю переходить по ссылке в шапке профиля, — обратился певец к аудитории.

Напомним, раньше мы рассказывали о том, как украинская модель, певица Даша Астафьева чистит картошку и моет полы, чтобы помочь ВСУ. Девушка вместе с волонтерами готовит для военных и терробороны. И уверяет: останется помогать на кухне до конца войны.