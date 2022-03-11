Макс Барских разрывает все контракты с компаниями РФ и запрещает использование музыки в России

Певец Макс Барских заявил, что запрещает использовать свою музыку в любом виде на территории России. Об этом он сообщил в своем Instagram.
— С завтрашнего дня (11 марта – ред.) я официально запрещаю использовать мою музыку на территории Российской Федерации в любом виде: всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, в которых она звучит как саундтрек, — заявил певец.
Макс Барских также сообщил, что разрывает все контакты с российскими компаниями.
Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну против Украины.
Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну против Украины.
Исполнитель призвал украинских артистов сделать то же самое.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)
Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)
Ранее, чтобы помочь украинской армии Макс Барских загрузил NFT-коллекцию, которую может приобрести каждый желающий. Все заработанные средства будут направлены на гуманитарную помощь: необходимые медикаменты, еду, убежища, помощь семьям погибших.
— Всех небезразличных призываю переходить по ссылке в шапке профиля, — обратился певец к аудитории.
Напомним, раньше мы рассказывали о том, как украинская модель, певица Даша Астафьева чистит картошку и моет полы, чтобы помочь ВСУ. Девушка вместе с волонтерами готовит для военных и терробороны. И уверяет: останется помогать на кухне до конца войны.