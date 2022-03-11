Российский рэпер Oxxxymiron анонсировал благотворительный концерт, деньги с которого уйдут для детей украинских беженцев

Российский исполнитель Oxxxymiron анонсировал на своей странице Instagram о благотворительном концерте Russians against war.

Он состоится 15 марта 2022 года в Стамбуле.

Вырученные средства пойдут благотворительной негосударственной польской организации, которая помогает детям украинских беженцев.

Купить билеты можно на сайте biletix.com или в кассах.

Oxxxymiron и раньше высказывался о ситуации, назвав захватническую войну России крушением и преступлением против народа Украины.

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