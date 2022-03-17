Арнольд Шварцнегер звернувся до росіян: я хочу розповісти вам правду

Увесь світ розуміє безглуздість війни Путіна в Україні, окрім самої Росії. Зараз ніхто не стоїть осторонь від політики: ні актори, ні письменники, ні музиканти, ні спортсмени, ні політики, ні зірки шоу-бізу… Цей перелік нескінченний.

Усе заради того, щоб підтримати Україну та донести правду росіянам про звірства їх армії в мирній, добрій Україні. Коли до тебе промовляють твої кумири, хіба це може бути “натовськими фейками”?

Кіноактор, спортсмен, підприємець та політичний діяч з австрійським корінням Арнольд Шварценеггер не з чуток знає про нацистську пропаганду. Його батько брав участь у Другій світовій війні на боці Німеччини.

Шварценеггер звернувся до всіх росіян, щоб розповісти правду про війну в Україні.

— Я знаю, що ваш уряд вам каже, що це війна для денацифікації України. Це не правда! Україна — країна з президентом єврейського походження. Усіх трьох братів його батька вбили нацисти.

Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Ті, хто мають владу в Кремлі, розпочали її. Це не війна російського народу.

Минулого тижня 141 держава ООН проголосувала за визнання Росії агресором і закликала до негайного виведення російських військ (з України — ред.). З усього світу лише чотири країни проголосували на підтримку Росії.

Світ відвернувся від Росії через російські дії в Україні. Цілі квартали зруйновані російською артилерією та бомбами, включаючи дитячу лікарню та пологовий будинок.

Три мільйони українських біженців — переважно жінок, дітей та людей похилого віку — залишили свою країну. Ще більше людей намагаються виїхати. Це гуманітарна криза.

Через свою жорстокість Росія тепер ізольована від спільноти держав. Вам не говорять правду і про наслідки цієї війни для самої Росії.

Мені шкода казати вам, що тисячі російських солдатів убито. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, та російським керівництвом, що воює заради завоювання. Величезна кількість російської бойової техніки зруйнована або кинута.

Російські бомби, що падають на безвинних цивільних, принесли руйнування, які так розгнівали світ, що запровадили найжорсткіші глобальні економічні санкції в історії. По обидва боки війни страждатимуть ті, хто цього не заслуговує.

Російський уряд бреше не тільки своїм громадянам, а й солдатам. Деяким солдатам сказали, що вони їдуть воювати з нацистами. Декому сказали, що український народ вітатиме їх, як героїв.

Декому сказали, що вони просто їдуть на навчання — вони навіть не знали, що їдуть на війну. Декому сказали, що вони там, щоби захистити росіян в Україні. Все це неправда.

Російські солдати зіштовхнулися із відчайдушним опором українців, які хочуть захистити свої сім’ї та країну.

Коли я дивлюся на те, як з руїн витягують маленьких діток, мені здається, що я дивлюсь документальний фільм про жахи Другої світової війни, а не сучасні новини.

Коли мій батько приїхав до Ленінграда, він був повністю накачаний брехнею свого уряду. Коли він виїхав з Ленінграда, він був зламаний, фізично та морально.

Він прожив усе своє життя з болем. Болем від зламаної спини. Болем від шрапнелі, який йому завжди нагадував про ті страшні роки. Болем від провини, яку він відчував.

Читати на тему Ласкаво просимо назад в СРСР! Дмитро Комаров звернувся до росіян в Instagram Дмитро Комаров звернувся до росіян із закликом негайно діяти та не підтримувати війну проти України.

Російські солдати, які слухають це повідомлення: ви вже знаєте більшу частину правди, про яку я вам говорю. Ви бачили її на власні очі. Я не хочу, щоб ви були зламані, як мій батько.

Це не та війна для захисту Росії, на якій воювали ваші дідусі та прадіди. Це незаконна війна. Ваші життя, ваше майбутнє жертвуються заради цієї безглуздої війни, яку засуджує весь світ.

А владу в Кремлі я хочу запитати: чому ви жертвуєте цими молодими людьми заради своїх амбіцій?

Ті солдати, які слухають мене зараз: пам’ятайте, що одинадцять мільйонів росіян мають рідню в Україні. Кожна ваша куля летить у чийогось брата чи сестру.

Кожна бомба, кожен заряд, що падає з неба, падає не на ворога, а на школу, лікарню чи чийсь будинок. Я знаю, що російський народ зараз не знає, що відбувається.

Я закликаю російський народ та солдатів в Україні зрозуміти, що все, що вам кажуть, це — пропаганда та дезінформація.

Путін розв’язав нещадну війну проти України, влаштував справжній геноцид українців, але водночас і власного народу. Цей шалений диктатор увійде в історію як убивця Росії.

Читай, хто з російської інтелігенції виступив проти війни Путіна з Україною.