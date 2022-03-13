Ласкаво просимо назад в СРСР! Дмитро Комаров звернувся до росіян в Instagram

Доки росіяни ще можуть читати Instagram, український мандрівник та журналіст Дмитро Комаров написав кілька постів-звернень до населення Росії.

Там Дмитро акцентує на безвольності та безхребетності росіян, які “промовчали, щоб не розізлити короля”.

Останній день Instagram в РФ. Більшість російських топ-блогерів, зірок, співаків, акторів та інших “лідерів думок” промовчали, щоб не роздратувати короля. А король виявився голим. І за ним голими стануть ті, хто прислужував при дворі.

Журналіст “привітав” із поверненням до Радянського Союзу, при чому до його гірших епох: де люди мріяли про іномарки і жили у дефіциті. А рішення “царя” Росії назвав фатальним.

Рішення “царя” розпочати війну проти України – фатальне. Це кінець епохи “собирателя земель русских”. Захід того, що багато хто з вас будували, робили, організовували в РФ. Хана бізнесу, економіці, іміджу країни.

Загалом, звернення Дмитра все ж було розраховане на інших — тямовитих росіян. На тих, хто розуміє, куди веде стежка “за царем”. Розуміє, які наслідки потягнуть санкції, і для тих, хто так само розуміє — їх надурили.

Надурили ще тоді, коли говорили про російську армію як про другу армію у світі.

Але не на тих, хто досі підтримує Путіна та війну з Україною.

Я точно знаю, що можна порозумітися і домовитися навіть з папуасами з лісу. Щоб не стріляли із лука або не кидали списи. Але зараз увесь світ побачив, що є люди, з якими домовитися неможливо, які живуть у паралельній реальності, придуманій Кремлем та нав’язаною телебаченням та пресою.

Звісно, закриття Instagram не обмежить доступ до інформації цих “тямовитих” росіян. Доки залишається YouTube та VPN у них все ще є змога знаходити правдиву інформацію із різних джерел. Знаходити й аналізувати.

Наприклад, аналізувати реальність загрози “червоної кнопки”. Мандрівник ділиться власними спогадами зі знімання в Хіросімі та Нагасакі: очевидці розповідали, що люди йшли вперед з витягнутими руками як зомбі, а обгоріла шкіра звисала, фіксуючись лише за нігті. Він наголошує — такого повторитися просто не повинно.

Підсумував Дмитро Комаров дуже просто та щиро — написав про силу духу українців та єдність усього народу. А росіянам побажав не стояти осторонь та закликав до дій.

Щоб через покоління з’явився шанс не соромитись свого громадянства, треба діяти. Вас меншість. Вам буде непросто. Але точно знаю, що є адекватні люди, які не бояться, і зараз продовжують боротьбу, коли твориться майбутнє уже наступних поколінь.

А до наших ЗСУ звернулася співачка Юлія Саніна — читайте матеріал за посиланням.