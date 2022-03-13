Світ

Опра Вінфрі записала слова підтримки українцям

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 13 Березня 2022, 18:45

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