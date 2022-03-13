Опра Вінфрі записала слова підтримки українцям

Популярна американська телеведуча та письменниця Опра Вінфрі підтримала українців та записала слова підтримки нашому народові.
Вона висловилася щодо російського вторгнення, яке забрало багато життів і змусило тисячі українців тікати з країни.
Також подякувала сім’ям, які відчинили свої двері для біженців.
Я просто не можу не думати про безглузді та блюзнірські напали на народ України. Я не можу не думати про страх та виснаження, яке відчуває кожен українець.
Я просто не можу не думати про безглузді та блюзнірські напали на народ України. Я не можу не думати про страх та виснаження, яке відчуває кожен українець.