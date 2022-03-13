Опра Уинфри записала слова поддержки украинцам

Война у каждого в сердце. Арестович о психологической усталости украинцев и как с ней бороться

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что психологическая усталость с каждым днем ​​будет расти. Смотри, какие перспективы ждут нашу психику и что с этим делать.