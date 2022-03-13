Опра Уинфри записала слова поддержки украинцам

Популярная американская телеведущая и писательница Опра Уинфри поддержала украинцев и записала слова поддержки нашему народу.
Она высказалась по поводу российского вторжения, которое унесло много жизней и заставило тысячи украинцев бежать из страны.
Также поблагодарила семьи, которые открыли свои двери для беженцев.
Я просто не могу не думать о бессмысленных и кощунственных нападениях на народ Украины. Я не могу не думать о страхе и истощении, которое испытывает каждый украинец.
Я просто не могу не думать о бессмысленных и кощунственных нападениях на народ Украины. Я не могу не думать о страхе и истощении, которое испытывает каждый украинец.