Шоу-биз

Добро пожаловать в СССР! Дмитрий Комаров обратился к россиянам в Instagram

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 13 марта 2022, 23:12
Дмитрий Комаров
Фото: Instagram

Больше новостей
Що таке національний роумінг
В Украине появился национальный роуминг — объясняем что это и как подключить
Хто з російської інтелігенції виступив проти війни Путіна з Україною
Стыдно за русский народ — кто из российской интеллигенции решился говорить правду о войне в Украине
Лілія Подкопаєва
Молчаливые люди России и Беларуси являются такими же соучастниками войны — Лилия Подкопаева о российской аполитичности
Вина уцелевшего
Вините себя, потому что делаете недостаточно для победы? Что такое вина уцелевшего и как действовать
Смотреть больше

Материалы по теме

Що таке національний роумінг
В Украине появился национальный роуминг — объясняем что это и как подключить
Хто з російської інтелігенції виступив проти війни Путіна з Україною
Стыдно за русский народ — кто из российской интеллигенции решился говорить правду о войне в Украине
Лілія Подкопаєва
Молчаливые люди России и Беларуси являются такими же соучастниками войны — Лилия Подкопаева о российской аполитичности
Вина уцелевшего
Вините себя, потому что делаете недостаточно для победы? Что такое вина уцелевшего и как действовать

Видео
0:05:43
Лілія Подкопаєва

Молчаливые люди России и Беларуси являются такими же соучастниками войны — Лилия Подкопаева о российской аполитичности
0:03:55
Вина уцелевшего
Вините себя, потому что делаете недостаточно для победы? Что такое вина уцелевшего и как действовать
0:02:18
Пенсия армии
Приносят всю свою пенсию! Противостоять России готовы даже бабушки
0:00:52
Опра Уинфри
Опра Уинфри записала слова поддержки украинцам
0:03:10
Зеленський
Зеленский проведал украинских раненых бойцов
Звернення Олексія Арестовича на 18 день війни
Война у каждого в сердце. Арестович о психологической усталости украинцев и как с ней бороться
0:03:09
Протести на підтрмку України
Как поддерживают Украину в мире: от митингов до приема беженцев
0:05:00
Анна Ризатдинова. Фото: НОК Украины
Поддерживают своего президента: Анна Ризатдинова о коллективной ответственности спортсменов из РФ
0:01:38
Володимир Зеленський
Россия потеряла в Украине больше военных, чем в двух чеченских войнах — новое заявление Зеленского
0:08:02
Економіка України
Чем сильнее экономический тыл, тем сильнее фронт. Рассказываем об экономике Украины вместе с Миловановым
Больше видео
Хто з російської інтелігенції виступив проти війни Путіна з Україною
Читать дальше
Стыдно за русский народ — кто из российской интеллигенции решился говорить правду о войне в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь