Добро пожаловать в СССР! Дмитрий Комаров обратился к россиянам в Instagram

Пока россияне еще могут читать Instagram, украинский путешественник и журналист Дмитрий Комаров написал несколько обращений к населению России.

Там Дмитрий акцентирует внимание на безвольности и бесхребетности россиян, которые “промолчали, чтобы не разозлить короля”.

Последний день Instagram в РФ. Большинство российских топ-блоггеров, звезд, певцов, актеров и других “лидеров мыслей” умолчали, чтобы не разозлить короля. А король оказался голым. И за ним голыми станут прислуживающие при дворе.

Журналист “поздравил” с возвращением в Советский Союз, причем в его худшие эпохи: где люди мечтали об иномарках и жили в дефиците. А решение “царя” России назвал роковым.

Решение “царя” начать войну против Украины – роковое. Это конец эпохи “собирателя земель русских”. Закат того, что многие из вас строили, делали, организовывали в РФ. Хана бизнесу, экономику, имиджу страны.

В общем, обращение Дмитрия все же было рассчитано на других – понимающих россиян. На тех, кто понимает, куда ведет тропа “за царем”, тех, кто понимает, какие последствия повлекут санкции и для тех, кто так же понимает – их обманули. Обманули еще тогда, когда говорили о русской армии как о второй армии в мире.

Но не на тех, кто еще поддерживает Путина и войну с Украиной.

Я точно знаю, что можно найти общий язык и договориться даже с папуасами из леса. Чтобы не стреляли из лука или не бросали копья. Но сейчас весь мир увидел, что есть люди, с которыми договориться невозможно, живущие в параллельной реальности, придуманной Кремлем и навязанной телевидением и прессой.

Конечно, закрытие Instagram не ограничит доступ к информации этих “понимающих” россиян. Пока остается YouTube и VPN, у них все еще есть возможность находить правдивую информацию из разных источников. Находить и анализировать.

Например, анализировать реальность угрозы красной кнопки. Путешественник делится своими воспоминаниями со съемок в Хиросиме и Нагасаки: очевидцы рассказывали, что люди шли вперед с вытянутыми руками как зомби, а обгоревшая кожа свисала, фиксируясь только за ногти. Он подчеркивает – такого повториться просто не должно.

Подытожил Дмитрий Комаров очень просто и искренне – написал о силе духа украинцев и единстве всего народа. А россиянам пожелал не стоять в стороне и призвал к действиям.

Чтобы через поколение появился шанс не стесняться своего гражданства, нужно действовать. Вас меньшинство. Вам будет непросто. Но точно знаю, что есть адекватные люди, которые не боятся, и прямо сейчас продолжают борьбу.

А к нашим ВСУ обратилась певица Юлия Санина – читайте материал по ссылке.