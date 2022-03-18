Зеленский о едином шансе для России уменьшить ущерб от собственных ошибок

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Украине и миру вечером 18 марта 2022 года.

– Обычно в такие дни мы говорили: пришла весна. А сейчас говорим: война пришла, — начал свое обращение глава государства.

Но все равно мы точно всех победим. Потому что мы свободный народ свободной страны!

Содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок.

— Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться, – сказал президент.

Предложения Украины – на столе.

В ближайшие дни продолжу обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины. Впереди мое обращение к швейцарцам, к народу и к государству.

Запланированы также выступления в Израиле, Италии, Японии. Мир слышит позицию Украины. Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины.

Смотрите полное видео обращение Зеленского 18.03.2022.