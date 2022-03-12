Зупинити Путіна! Як світ продовжує проводити акції на підтримку України

Світ продовжує виходити на акції на підтримку України й проти розв’язаної Росією війни.

Сьогодні мітингувальники вийшли на вулиці Тель-Авіва з плакатами із закликом “зупинити війну” і “зупинити Путіна”.

Учасники наголошують – світ робить недостатньо для допомоги Україні.

Тисячі людей зібралися нині на мітинг солідарності у Флоренції.

“Ні війні!”, “Ми з Україною” – написано на їхніх плакатах. Мітингувальники кажуть, жахіття, які Росія влаштовує в Україні, нещадні руйнування та загибель мирних жителів мають бути в центрі уваги світової спільноти.