Щодня міжнародна підтримка України росте — свіженькі новини з дипломатичного поля битви

17-й день мужньої та самовідданої боротьби проти російських загарбників добігає кінця. Він пройшов не дарма, а приніс вагомі перемоги як на військовому, так і на дипломатичному фронтах.

Міністерство закордонних справ України ділиться трьома найважливішими перемогами української дипломатії станом на вечір 12 березня.

Перемога в інформаційній війні. Світ не вірить у жалюгідні спроби Росії виправдати агресію проти України.

Позитивна зміна ставлення до України у світі. За даними опитування американської соціологічної компанії YouGov , 81% американців вважають Україну союзником або дружньою державою.

Руйнація російської економіки. Потужні санкції антипутінської коаліції завдають нещадні удари по фінансах РФ.

Фінансова допомога Україні

США виділить додаткові $200 мільйонів для підтримки України.

Гуманітарна допомога Україні

Італійський футбольний клуб Верона збирає гуманітарну допомогу для українців.

Італія передасть нам 23 авто швидкої допомоги.

Асоціація Червоний півмісяць Кувейту надіслала 33,5 тонни гуманітарної допомоги, серед якої медикаменти та продукти харчування.

Польща надіслала чергову вантажівку з гуманітарною допомогою. Від початку війни країна відправила нам десять вантажівок гуманітарної допомоги з ліками, медичними засобами, медобладнанням, провізією, дитячим харчуванням тощо.

Канада надішле великий гуманітарний вантаж до України: брезентові накриття, переносні кухні, гігієнічні набори та ковдри.

Угорщина передала понад десять тисяч герметичних контейнерів для крові, які вже в Україні.

Швейцарія відправила 15 великогабаритних вантажівок з допомогою: медикаментами, медичним обладнанням, апаратами ШВЛ, продуктами, одягом, засобами гігієни, наметами, респіраторами тощо.

Ізоляція Росії

Дедалі більше компаній виходять з російського ринку.

До них доєдналися:

Німецький Commerzbank .

PayPal .

Американська ІТ-компанія Imperva .

Платіжна система MoneyGram .

Платформа eBay .

Ігрова корпорація Nintendo .

Німецький виробник віконного профілю, водяної підлоги та труб опалення Rehau .

Американська компанія Colgate-Palmolive (обмеження постачання своєї продукції до РФ).

Німецький Deutsche Bank .

Крім цього, всі пісні рок-гурту Pink Floyd та сольні записи його соліста Девіда Гілмора видалять з музичних платформ у Росії та Білорусі.

З 14 березня соціальна мережа Instagram припиняє свою роботу в Росії.

Організація LINX відключає основних провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком.

Санкції проти РФ

США накладає нові обмеження для родини речника Кремля Дмитра Пєскова, а також 12 членів Держдуми Росії, причетних до процесу визнання так званих ДНР та ЛНР.

Це означає заморожування нерухомості та активів у США та заборону на будь-які фінансові операції.

А Італія арештувала яхту російського олігарха Андрія Мельниченка вартістю 530 мільйонів євро.

Не лише українці тікають від війни, а й росіяни, чия країна її розв’язала, не бажають залишатись на території Федерації.

Росіяни тікають з Росії від санкцій та цензури, невпевненості та безправ’я, а ще — від небажання асоціюватися з державою, яка розпочала повномасштабну війну.