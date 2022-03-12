Чи то від санкцій, чи то від вольностей втомились. Як росіяни тікають з Росії

Не лише українці тікають від війни, а й росіяни, чия країна її розв’язала, не бажають залишатись на території Федерації.
Люди тікають від санкцій, обмежень, цензури, невпевненості та безправ’я, а ще — від небажання асоціюватися з державою, яка розпочала повномасштабну війну.
Найактуальніший напрямок нині — Грузія. Туди жителі Росії почали виїжджати ще минулого року після розгрому штабів опозиціонера Олексія Навального, повідомляє ВВС.
За даними МВС Грузії, від початку війни проти України (з 24 лютого — ред.) до країни прибули понад 20 тисяч росіян.
Також популярні Вірменія й Туреччина. Туди досить легко дістатись, хоча ціни на квитки вже підняли.
Серед інших напрямків для еміграції росіян — Азербайджан, ОАЕ, Казахстан, Киргизстан, безвізові країни Центральної та Південної Америки.
Бігти до Європи громадяни Росії не можуть — візовий режим ніхто не скасовував. Однак ті, хто має візу, обирають довгий маршрут до Великобританії або США (через треті країни), а також обхідними шляхами до країн Прибалтики.
Не хлібом-сіллю. У тому ж Тбілісі під час пошуку квартир громадяни РФ натрапляють на оголошення, в яких йдеться, що житло не здається росіянам та білорусам.
А петицію з вимогою запровадити візовий режим із Росією підписали понад 15 тисяч грузинів.
У Казахстані також не всі раді новим “гостям”. У мережі розлетілося відео, на якому мешканець Казахстану закликає росіян не витрачати гроші на квитки та не приїжджати до його країни.
Росіян він називає співучасниками агресія і зазначає: їм нема від чого тікати.
— Російські міста не бомблять, я не бачу для вас сенсу тікати з вашої Північної Кореї. Ви є співучасниками агресії, — заявив він.
Вам тут не раді, не купуйте квитки. На вас тут ніхто не чекає.
Вам тут не раді, не купуйте квитки. На вас тут ніхто не чекає.
Зазначимо, що раніше влада Казахстану відмовилася ввести війська в Україну на прохання Російської Федерації. Офіційний Нур-Султан не погодився допомогти агресору “миротворцями” ОДКБ.
Нагадаємо, раніше відомий російський письменник Борис Акунін розповів про настрої росіян та оточення Путіна через війну в Україні.