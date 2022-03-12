Чи то від санкцій, чи то від вольностей втомились. Як росіяни тікають з Росії

Не лише українці тікають від війни, а й росіяни, чия країна її розв’язала, не бажають залишатись на території Федерації.

Люди тікають від санкцій, обмежень, цензури, невпевненості та безправ’я, а ще — від небажання асоціюватися з державою, яка розпочала повномасштабну війну.

Найпопулярніші напрямки серед росіян

Найактуальніший напрямок нині — Грузія. Туди жителі Росії почали виїжджати ще минулого року після розгрому штабів опозиціонера Олексія Навального, повідомляє ВВС.

За даними МВС Грузії, від початку війни проти України (з 24 лютого — ред.) до країни прибули понад 20 тисяч росіян.

Також популярні Вірменія й Туреччина. Туди досить легко дістатись, хоча ціни на квитки вже підняли.

Серед інших напрямків для еміграції росіян — Азербайджан, ОАЕ, Казахстан, Киргизстан, безвізові країни Центральної та Південної Америки.

Бігти до Європи громадяни Росії не можуть — візовий режим ніхто не скасовував. Однак ті, хто має візу, обирають довгий маршрут до Великобританії або США (через треті країни), а також обхідними шляхами до країн Прибалтики.

Як зустрічають росіян за кордоном

Не хлібом-сіллю. У тому ж Тбілісі під час пошуку квартир громадяни РФ натрапляють на оголошення, в яких йдеться, що житло не здається росіянам та білорусам.

А петицію з вимогою запровадити візовий режим із Росією підписали понад 15 тисяч грузинів.

У Казахстані також не всі раді новим “гостям”. У мережі розлетілося відео, на якому мешканець Казахстану закликає росіян не витрачати гроші на квитки та не приїжджати до його країни.

Росіян він називає співучасниками агресія і зазначає: їм нема від чого тікати.

— Російські міста не бомблять, я не бачу для вас сенсу тікати з вашої Північної Кореї. Ви є співучасниками агресії, — заявив він.

Вам тут не раді, не купуйте квитки. На вас тут ніхто не чекає.

Зазначимо, що раніше влада Казахстану відмовилася ввести війська в Україну на прохання Російської Федерації. Офіційний Нур-Султан не погодився допомогти агресору “миротворцями” ОДКБ.

Нагадаємо, раніше відомий російський письменник Борис Акунін розповів про настрої росіян та оточення Путіна через війну в Україні.