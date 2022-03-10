Світ

Потужні санкції змушують росіян прокидатися — люди в РФ обурюються на санкції

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Березня 2022, 21:30

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