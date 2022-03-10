Потужні санкції змушують росіян прокидатися — люди в РФ обурюються на санкції

У Росії призупинили роботу міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard. Недоступні транскордонні операції, цими картками неможливо буде розрахуватися в сервісах Apple Pay та Google Pay, а також робити замовлення в іноземних інтернет-магазинах.
Bloomberg пророкує Росії один з найвищих у світі сплесків інфляції з початку століття. Падіння рубля триває: курси євро і долара постійно оновлюють історичні рекорди.
Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про відмову від російської нафти.
Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про відмову від російської нафти.
Сотні міжнародних компаній заявили про припинення роботи в Росії. Серед них провідні авіавиробники, технологічні гіганти, найпопулярніші у світі мережі закладів швидкого харчування, зокрема McDonald’s.
Дивися реакцію росіян на санкції проти РФ.
Україна не одна у боротьбі з російськими загарбниками. Світ продовжує закручувати гайки Росії та підтримувати нашу країну. Читай, яка ситуація на дипломатичному фронті.