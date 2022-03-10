Потужні санкції змушують росіян прокидатися — люди в РФ обурюються на санкції

У Росії призупинили роботу міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard. Недоступні транскордонні операції, цими картками неможливо буде розрахуватися в сервісах Apple Pay та Google Pay, а також робити замовлення в іноземних інтернет-магазинах.

Bloomberg пророкує Росії один з найвищих у світі сплесків інфляції з початку століття. Падіння рубля триває: курси євро і долара постійно оновлюють історичні рекорди.

Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про відмову від російської нафти.

Сотні міжнародних компаній заявили про припинення роботи в Росії. Серед них провідні авіавиробники, технологічні гіганти, найпопулярніші у світі мережі закладів швидкого харчування, зокрема McDonald’s.

Дивися реакцію росіян на санкції проти РФ.

Україна не одна у боротьбі з російськими загарбниками. Світ продовжує закручувати гайки Росії та підтримувати нашу країну. Читай, яка ситуація на дипломатичному фронті.