Мир

Мощные санкции заставляют россиян просыпаться — люди в РФ возмущаются санкциям

Елена Яковлева, редактор сайта 10 марта 2022, 21:30

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