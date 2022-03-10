Мощные санкции заставляют россиян просыпаться — люди в РФ возмущаются санкциям

Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России. Недоступны трансграничные операции, этими картами уже невозможно рассчитаться в сервисах Apple Pay и Google Pay, а также делать заказы в иностранных интернет-магазинах.

Bloomberg предсказывает России один из самых высоких в мире всплесков инфляции с начала века. Падение рубля продолжается: курсы евро и доллара постоянно обновляют исторические рекорды.

Соединенные Штаты и Великобритания объявили об отказе от российской нефти.

Сотни международных компаний заявили о прекращении работы в России. Среди них ведущие авиапроизводители, технологические гиганты, самые популярные в мире сети заведений быстрого питания, в частности, McDonald’s.

Смотри реакцию россиян на санкции против РФ.

Украина не одна в борьбе с российскими захватчиками. Мир продолжает закручивать гайки России и поддерживать нашу страну. Читай, какая ситуация на дипломатическом фронте.