То ли от санкций, то ли от вольностей устали. Куда россияне бегут из России

Не только украинцы бегут от войны, но и россияне, чья страна ее развязала, не желают оставаться на территории Федерации.
Люди бегут от санкций, ограничений, цензуры, неуверенности и бесправия, а еще — от нежелания ассоциироваться с государством, которое начало полномасштабную войну.
Самое актуальное направление нынче — Грузия. Туда жители России начали выезжать еще в прошлом году после разгрома штабов оппозиционера Алексея Навального, передает ВВС.
По данным МВД Грузии, с начала войны против Украины (с 24 февраля — ред.) в страну прибыли более 20 тысяч россиян.
Также популярны Армения и Турция. Туда довольно легко добраться, хотя цены на билеты уже подняли.
Среди других направлений для эмиграции россиян — Азербайджан, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, безвизовые страны Центральной и Южной Америки.
Бежать в Европу граждане России не могут — визовый режим никто не отменял. Однако те, у кого виза имеется, выбирают долгий маршрут до Великобритании или США (через третьи страны), а также обходными путями до стран Прибалтики.
Отнюдь не хлебом-солью. В том же Тбилиси при поиске квартир российские граждане наталкиваются на объявления, в которых написано, что жилье не сдается россиянам и белорусам.
А петицию с требованием ввести визовый режим с Россией подписали более 15 тысяч грузинов.
В Казахстане также не все рады новым “постояльцам”. В сети разлетелось видео, на котором житель Казахстана призывает россиян не тратить деньги на билеты и не приезжать в его страну.
Россиян он называет соучастниками агресии и отмечает: им не от чего бежать.
— Российские города не бомбят, я не вижу для вас смысла убегать из вашей Северной Кореи. Вы являетесь соучастниками агрессии, — заявил он.
Вам здесь не рады, не покупайте билеты. Вас здесь никто не ждет.
Вам здесь не рады, не покупайте билеты. Вас здесь никто не ждет.
Отметим, что ранее власть Казахстана отказалась ввести войска в Украину по просьбе Российской Федерации. Официальный Нур-Султан не согласился помочь агрессору “миротворцами” ОДКБ.
Напомним, ранее известный российский писатель Борис Акунин рассказал о настроениях россиян и окружения Путина из-за войны в Украине.