То ли от санкций, то ли от вольностей устали. Куда россияне бегут из России

Не только украинцы бегут от войны, но и россияне, чья страна ее развязала, не желают оставаться на территории Федерации.

Люди бегут от санкций, ограничений, цензуры, неуверенности и бесправия, а еще — от нежелания ассоциироваться с государством, которое начало полномасштабную войну.

Самые популярные направления среди россиян

Самое актуальное направление нынче — Грузия. Туда жители России начали выезжать еще в прошлом году после разгрома штабов оппозиционера Алексея Навального, передает ВВС.

По данным МВД Грузии, с начала войны против Украины (с 24 февраля — ред.) в страну прибыли более 20 тысяч россиян.

Также популярны Армения и Турция. Туда довольно легко добраться, хотя цены на билеты уже подняли.

Среди других направлений для эмиграции россиян — Азербайджан, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, безвизовые страны Центральной и Южной Америки.

Бежать в Европу граждане России не могут — визовый режим никто не отменял. Однако те, у кого виза имеется, выбирают долгий маршрут до Великобритании или США (через третьи страны), а также обходными путями до стран Прибалтики.

Как встречают россиян заграницей

Отнюдь не хлебом-солью. В том же Тбилиси при поиске квартир российские граждане наталкиваются на объявления, в которых написано, что жилье не сдается россиянам и белорусам.

А петицию с требованием ввести визовый режим с Россией подписали более 15 тысяч грузинов.

В Казахстане также не все рады новым “постояльцам”. В сети разлетелось видео, на котором житель Казахстана призывает россиян не тратить деньги на билеты и не приезжать в его страну.

Россиян он называет соучастниками агресии и отмечает: им не от чего бежать.

— Российские города не бомбят, я не вижу для вас смысла убегать из вашей Северной Кореи. Вы являетесь соучастниками агрессии, — заявил он.

Вам здесь не рады, не покупайте билеты. Вас здесь никто не ждет.

Отметим, что ранее власть Казахстана отказалась ввести войска в Украину по просьбе Российской Федерации. Официальный Нур-Султан не согласился помочь агрессору “миротворцами” ОДКБ.

Напомним, ранее известный российский писатель Борис Акунин рассказал о настроениях россиян и окружения Путина из-за войны в Украине.