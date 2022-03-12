Каждый день международная поддержка Украины растет — свежие новости с дипломатического поля битвы

17-ый день мужественной и самоотверженной борьбы против российских захватчиков подходит к концу. Он прошел не зря, а принес веские победы как на военном, так и на дипломатическом фронтах.

Министерство иностранных дел Украины делится тремя важнейшими победами украинской дипломатии на вечер 12 марта.

Победа в информационной войне. Мир не верит в жалкие попытки России оправдать агрессию против Украины.

Положительное изменение отношения к Украине в мире. По данным опроса американской социологической компании YouGov , 81% американцев считают Украину союзником или дружественным государством.

По данным опроса американской социологической компании , 81% американцев считают Украину союзником или дружественным государством. Разрушение российской экономики. Мощные санкции антипутинской коалиции наносят беспощадные удары по финансам РФ.

Финансовая помощь Украине

США выделят дополнительные $200 миллионов для поддержки Украины.

Гуманитарная помощь Украине

Итальянский футбольный клуб Верона собирает гуманитарную помощь украинцам.

Италия передаст нам 23 авто скорой помощи.

Ассоциация Красный полумесяц Кувейта послала 33,5 тонны гуманитарной помощи, среди которой медикаменты и продукты питания.

Польша прислала очередной грузовик с гуманитарной помощью. С начала войны страна отправила нам десять грузовиков гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими средствами, медоборудованием, провизией, детским питанием.

Канада пошлет большой гуманитарный груз в Украину: брезентовые накрытия, переносные кухни, гигиенические наборы и одеяла.

Венгрия передала более десяти тысяч герметичных контейнеров для крови, которые уже в Украине.

Швейцария отправила 15 крупногабаритных грузовиков с гумпомощью: медикаментами, медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ, продуктами, одеждой, средствами гигиены, палатками, респираторами и т.д.

Изоляция России

Все большее число компаний выходят с российского рынка.

К ним присоединились:

Немецкий Commerzbank .

. PayPal .

. Американская IТ-компания Imperva .

. Платежная система MoneyGram .

. Платформа eBay .

. Игровая корпорация Nintendo .

. Немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и отопительных труб Rehau .

. Американская компания Colgate-Palmolive (ограничение снабжения своей продукции в РФ).

(ограничение снабжения своей продукции в РФ). Немецкий Deutsche Bank.

Кроме того, все песни рок-группы Pink Floyd и сольные записи ее солиста Дэвида Гилмора удалят с музыкальных платформ в России и Беларуси.

С 14 марта социальная сеть Instagram прекращает свою работу в России.

Организация LINX отключает основных провайдеров РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком.

Санкции против РФ

США накладывает новые ограничения для семьи спикера Кремля Дмитрия Пескова, а также 12 членов Госдумы России, причастных к процессу признания так называемых ДНР и ЛНР.

Это означает замораживание недвижимости и активов в США и запрет на любые финансовые операции.

А Италия арестовала яхту российского олигарха Андрея Мельниченка стоимостью 530 миллионов евро.

Не только украинцы бегут от войны, но и россияне, чья страна ее развязала, не хотят оставаться на территории Федерации.

Россияне бегут из России от санкций и цензуры, неуверенности и бесправия, а еще от нежелания ассоциироваться с государством, начавшим полномасштабную войну.