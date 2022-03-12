Каждый день международная поддержка Украины растет — свежие новости с дипломатического поля битвы

17-ый день мужественной и самоотверженной борьбы против российских захватчиков подходит к концу. Он прошел не зря, а принес веские победы как на военном, так и на дипломатическом фронтах.
Министерство иностранных дел Украины делится тремя важнейшими победами украинской дипломатии на вечер 12 марта.
Победа в информационной войне. Мир не верит в жалкие попытки России оправдать агрессию против Украины.
США выделят дополнительные $200 миллионов для поддержки Украины.
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Итальянский футбольный клуб Верона собирает гуманитарную помощь украинцам.
Италия передаст нам 23 авто скорой помощи.
Ассоциация Красный полумесяц Кувейта послала 33,5 тонны гуманитарной помощи, среди которой медикаменты и продукты питания.
Польша прислала очередной грузовик с гуманитарной помощью. С начала войны страна отправила нам десять грузовиков гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими средствами, медоборудованием, провизией, детским питанием.
Канада пошлет большой гуманитарный груз в Украину: брезентовые накрытия, переносные кухни, гигиенические наборы и одеяла.
Канада пошлет большой гуманитарный груз в Украину: брезентовые накрытия, переносные кухни, гигиенические наборы и одеяла.
Венгрия передала более десяти тысяч герметичных контейнеров для крови, которые уже в Украине.
Швейцария отправила 15 крупногабаритных грузовиков с гумпомощью: медикаментами, медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ, продуктами, одеждой, средствами гигиены, палатками, респираторами и т.д.
Все большее число компаний выходят с российского рынка.
К ним присоединились:
Кроме того, все песни рок-группы Pink Floyd и сольные записи ее солиста Дэвида Гилмора удалят с музыкальных платформ в России и Беларуси.
С 14 марта социальная сеть Instagram прекращает свою работу в России.
Организация LINX отключает основных провайдеров РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком.
США накладывает новые ограничения для семьи спикера Кремля Дмитрия Пескова, а также 12 членов Госдумы России, причастных к процессу признания так называемых ДНР и ЛНР.
Это означает замораживание недвижимости и активов в США и запрет на любые финансовые операции.
Это означает замораживание недвижимости и активов в США и запрет на любые финансовые операции.
А Италия арестовала яхту российского олигарха Андрея Мельниченка стоимостью 530 миллионов евро.
Не только украинцы бегут от войны, но и россияне, чья страна ее развязала, не хотят оставаться на территории Федерации.
Россияне бегут из России от санкций и цензуры, неуверенности и бесправия, а еще от нежелания ассоциироваться с государством, начавшим полномасштабную войну.