Остановить Путина! Как мир продолжает проводить акции в поддержку Украины

Мир продолжает выходить на акции в поддержку Украины и против развязанной Россией войны.

Сегодня митингующие вышли на улицы Тель-Авива с плакатами с призывом “остановить войну” и “остановить Путина”.

Участники отмечают – мир делает недостаточно для помощи Украине.

Тысячи людей собрались сейчас на митинг солидарности во Флоренции.

“Нет войне!”, “Мы с Украиной” – написано на их плакатах. Митингующие говорят, ужасы, которые Россия устраивает в Украине, беспощадные разрушения и гибель мирных жителей должны быть в центре внимания мирового сообщества.