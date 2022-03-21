“Как разговаривать с друзьями в России, которые поддерживают Путина? Что сделать, чтобы влиять на их состояние?”

Много кто продолжает сталкиваться с подобной проблемой: хочется выяснить и донести правду, но разве возможно пробить телевизионное зомбирование и спокойно поговорить с россиянами?

Что делать, чтобы влиять и давить на состояние россиян, с которыми поддерживаешь связь?

Логика, жалость и проклятия не влияют на эмоционально атрофированный мозг людей в России. Не пытайтесь объяснить свою боль, а лучше давите на их болезненные места.

Разговаривая с россиянами, задавайте бытовые вопросы: что на полках в магазинах, по чём сейчас доллар и какой курс рубля, не поменялись ли их планы насчёт поездки в Турцию или Египет. Вспомните о новинках гаджетов и последних модных коллекциях мировых брендов. Вселяйте в них страх нашей силы. Такой уж у них психотип — все в России завязано на чувстве страха. Рассказывайте, как тут жестоко убивают российских солдат, о беспощадности украинских воинов к оккупантам. Акцентируйте, что “стирают в пыль” всех, кроме тех, кто сдаётся в плен.

Вызывайте у них чувство страха, вынуждайте сомневаться в их будущем.

А вот в нашем, украинском будущем — не сомневайтесь. Если сейчас вас душит страх перед будущим, читайте материал на эту тему.