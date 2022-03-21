Советы

“Как разговаривать с друзьями в России, которые поддерживают Путина? Что сделать, чтобы влиять на их состояние?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

психолог

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 21 марта 2022, 11:20
Как говорить с русскими?
Фото: Unsplash

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Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
психолог

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Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог

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психолог

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