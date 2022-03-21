“Как разговаривать с друзьями в России, которые поддерживают Путина? Что сделать, чтобы влиять на их состояние?”

психолог
Много кто продолжает сталкиваться с подобной проблемой: хочется выяснить и донести правду, но разве возможно пробить телевизионное зомбирование и спокойно поговорить с россиянами?
Логика, жалость и проклятия не влияют на эмоционально атрофированный мозг людей в России. Не пытайтесь объяснить свою боль, а лучше давите на их болезненные места.
Вызывайте у них чувство страха, вынуждайте сомневаться в их будущем.
Вызывайте у них чувство страха, вынуждайте сомневаться в их будущем.
А вот в нашем, украинском будущем — не сомневайтесь. Если сейчас вас душит страх перед будущим, читайте материал на эту тему.