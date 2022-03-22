Война загнала в эмоциональный угол: как ухаживать за мозгом, когда страшно.

Война расшатывает нашу нервную систему — постоянный недосып из-за ночных тревог, информационная нагрузка и, конечно, страх.

Всё это провоцирует постоянное чувство стресса. В таком состоянии все биохимические процессы организма нарушаются.

Особенно негативно это влияет на людей, которые и раньше страдали повышенной тревожностью, имеют посттравматическое стрессовое расстройство или просто довольно чувствительную психику.

Поэтому очень важно научиться контролировать реакцию на страх. Об этом рассказывает нутрициолог Анастасия Голобородько.

Контролировать реакцию на страх надо точно так же, как и медитировать — притянуть себя “здесь и сейчас”.

Она привела в качестве примера методы, как можно остановить себя самостоятельно и привести в чувство наш мозг.

Три метода, которые помогут успокоить мозг

Работать ртом

Именно жевание повышает концентрацию и понижает уровень кортизола, как минимум в слюне. Используйте жевательную резинку, ешьте яблоки, морковь или орехи.

Другие движения челюстью — чтение вслух, пение, разговоры: всё это работает с нервом вагус, который проходит за горлом. Это главный нерв парасимпатической системы, которая противостоит стрессу и воспалению, будучи его антагонистом и тормозом.

Также не забывай о дыхании — нутрициолог даже советует зажимать голосовую щель и издавать шипящий звук моря.

Контакт с телом

Собственно, любой. Это может быть самомассаж, растирание ушей, суставная гимнастика.

Особенно стоит обратить внимание на однообразные, однотонные движения. Они успокаивают мозг, давая подсознательную уверенность в контроле над ситуацией.

Одно дело

Должен быть фокус на чём-то одном. Можно выбрать из:

дыхание: фокус на вдохе и выдохе;

глаза: фиксация взгляда на одной точке;

разум: фокус на одной и той же теме;

сенсорные чувства: нюхать, слышать, прикасаться, ощущать на вкус;

воображение: уничтожить все свои страхи и превратить их во что-то хорошее.

Также всегда можно говорить слова самоподдержки, например: я справлюсь, всё будет хорошо, я знаю, что буду делать. А что делать, когда чувствуешь приближение нервного срыва, читай в материале.