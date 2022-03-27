Покажемо, що свобода не вмирає! Звернення Зеленського під час концерту Save Ukraine — Stop War у Варшаві

У Варшаві розпочався благодійний концерт Save Ukrane — Stop War. Українські та світові зірки разом з міжнародними телеканалами об’єдналися, щоб підтримати Україну.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до людей усього світу.

Він розповів, що ми мали тільки один вибір — боротися і вижити, зцілити. Ми згуртувалися, ми об’єдналися, ніхто не втік, ніхто не здався.

Зеленський наголосив, що ми вже понад місяць боремося за свою свободу та мали перші втрати.

— Усе людство думає, що зробити з росіянами. Ми бачимо, що політики проявляють осторог, але народи, що виступають одностайно, можуть разом зупинити цю війну, — сказав президент України.

Ми маємо тільки один варіант вибору. Найперше — це врятувати Україну. Зберегти свободу у світі. Це російська війна проти волі та свободи.

Друге — треба озброїти свободу реактивними літаками, наступальною зброєю.

Третє — більше санкцій проти Росії, проти російської нафти, проти російських банків.

Четверте — залишимося людьми, покажемо, що ми всі хочемо повернутися додому.

П’яте — оборонити наші міста, людей, які там залишаються, гуманітарними коридорами.

Після війни ми відбудуємо Україну і станемо на своє місце в європейській родині. Покажемо, що свобода не вмирає, — наголосив Зеленський.

Онлайн-трансляцію концерту Save Ukrane — Stop War можна переглянути за посиланням.