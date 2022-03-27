Світ

Покажемо, що свобода не вмирає! Звернення Зеленського під час концерту Save Ukraine — Stop War у Варшаві

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Березня 2022, 20:47

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