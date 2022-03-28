От Лондона до Бейрута — как мир поддерживает Украину

Больше месяца Украина отвоёвывает своё право на независимость. И всё это время мир поддерживает нас и восхищается мужеством украинцев.

Пробежать полумарафон ради мира — такую акцию провели в Варшаве. Бегунов собралось около семи тысяч, во время марафона люди собирали деньги.

Часть этих денег направят детям, пострадавшим от войны. Часть отдадут польским гуманитарным миссиям, которые занимаются помощью Украине. Не забудут и про украинских медиков.

В этот момент мы должны помочь украинцам в их борьбе за родину, а ещё — помочь им пережить это нелёгкое время, чтобы потом у них была возможность вернуться к нормальной жизни, — рассказывает организатор марафона Марек Тронина.

Папа Римский в это воскресенье на площади Святого Петра в очередной раз призвал остановить войну в Украине. Он назвал её варварством и святотатством.

— Если из этой истории мы выйдем такими же, как и были — то все мы определённым образом будем виновны, — сказал Франциск.

Перед лицом опасности самоуничтожения человечество должно осознать, что пришло время отменить войну, вычеркнуть её из человеческой истории, прежде чем она вычеркнет из истории самого человека.

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Поддержать Украину и осудить войну, которую начал Путин, на улицы Лондона вышли тысячи людей. Центр британской столицы практически утонул в сине-жёлтых флагах, а мэр города Садик Хан заявил: Лондон вместе с нами даже в самые тёмные времена нашей страны.

Протесты прошли и в столице Ливана. По Бейруту пронесли огромный флаг Украины. К слову, именно Ливан стал первой страной арабского мира, которая осудила военное вторжение России в Украину.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил о единогласной поддержке украинцев.

Мы тут собрались, чтобы как один сказать: остановите войну в Украине!

В Будапеште, на берегу Дуная, стоят 300 пар обуви — в память о как минимум 300 мариупольцах, которые погибли в уничтоженном бомбардировкой Драматическом театре.

В Берлине провели акцию солидарности с Мариуполем, который уничтожают российские войска. Перед драматическим театром Германии написали большими буквами “Дети”. Такая же надпись была и возле Мариупольского драмтеатра.

Подобные акции прошли и около польских драмтеатров — в Варшаве, Лодзе и Щецине. Прошла ещё одна мировая акция поддержки Украины — о благотворительном концерте StopWar в поддержку Украины читайте в материале.