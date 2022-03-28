От Лондона до Бейрута — как мир поддерживает Украину

Больше месяца Украина отвоёвывает своё право на независимость. И всё это время мир поддерживает нас и восхищается мужеством украинцев.
Пробежать полумарафон ради мира — такую акцию провели в Варшаве. Бегунов собралось около семи тысяч, во время марафона люди собирали деньги.
Часть этих денег направят детям, пострадавшим от войны. Часть отдадут польским гуманитарным миссиям, которые занимаются помощью Украине. Не забудут и про украинских медиков.
В этот момент мы должны помочь украинцам в их борьбе за родину, а ещё — помочь им пережить это нелёгкое время, чтобы потом у них была возможность вернуться к нормальной жизни, — рассказывает организатор марафона Марек Тронина.
В этот момент мы должны помочь украинцам в их борьбе за родину, а ещё — помочь им пережить это нелёгкое время, чтобы потом у них была возможность вернуться к нормальной жизни, — рассказывает организатор марафона Марек Тронина.
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Папа Римский в это воскресенье на площади Святого Петра в очередной раз призвал остановить войну в Украине. Он назвал её варварством и святотатством.
— Если из этой истории мы выйдем такими же, как и были — то все мы определённым образом будем виновны, — сказал Франциск.
Перед лицом опасности самоуничтожения человечество должно осознать, что пришло время отменить войну, вычеркнуть её из человеческой истории, прежде чем она вычеркнет из истории самого человека.
Перед лицом опасности самоуничтожения человечество должно осознать, что пришло время отменить войну, вычеркнуть её из человеческой истории, прежде чем она вычеркнет из истории самого человека.
Поддержать Украину и осудить войну, которую начал Путин, на улицы Лондона вышли тысячи людей. Центр британской столицы практически утонул в сине-жёлтых флагах, а мэр города Садик Хан заявил: Лондон вместе с нами даже в самые тёмные времена нашей страны.
Протесты прошли и в столице Ливана. По Бейруту пронесли огромный флаг Украины. К слову, именно Ливан стал первой страной арабского мира, которая осудила военное вторжение России в Украину.
Посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил о единогласной поддержке украинцев.
Мы тут собрались, чтобы как один сказать: остановите войну в Украине!
Мы тут собрались, чтобы как один сказать: остановите войну в Украине!
В Будапеште, на берегу Дуная, стоят 300 пар обуви — в память о как минимум 300 мариупольцах, которые погибли в уничтоженном бомбардировкой Драматическом театре.
В Берлине провели акцию солидарности с Мариуполем, который уничтожают российские войска. Перед драматическим театром Германии написали большими буквами “Дети”. Такая же надпись была и возле Мариупольского драмтеатра.
Подобные акции прошли и около польских драмтеатров — в Варшаве, Лодзе и Щецине. Прошла ещё одна мировая акция поддержки Украины — о благотворительном концерте StopWar в поддержку Украины читайте в материале.