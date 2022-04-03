Улучшенная версия НАТО. Какие страны готовы стать гарантами безопасности Украины

Сразу после переговоров Украины и России все насторожились, а теперь после долгого анализа стало ясно, что возможность получить гарантии безопасности за один из пунктов договора может быть улучшенной версией положений НАТО.

Об этом сообщил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия. Он говорит, что некоторых потенциальных гарантов пугает перспектива принимать решения за 72 часа, но наши дипломаты объясняют все на примере собственного опыта.

Мы могли бы просто взять копию 5 статьи НАТО с удовольствием, если бы у нас сейчас не было войны и не было этого горького опыта.

Несмотря на опасения, некоторые страны уже выразили свою готовность выступить гарантами безопасности для Украины.

Кто готов обеспечить безопасность Украины

Первой о готовности стать гарантом безопасности Украины, если Киев об этом попросит, заявила в ООН именно Великобритания.

Британская дипломат Барбара Вудворд сказала, что ее страна хочет помочь любым возможным способом и закончить эту войну, обеспечив отвод российских войск со всей территории Украины.

Мы будем рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом.

Позже после этого заявления Давид Арахамия сообщил, что Турция тоже согласилась стать странами-гарантами безопасности Украины.

Приветствую позицию Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил готовность Турции стать гарантом безопасности Украины согласно предложенной нами концепции.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD подчеркнула, что уважающая борьбу Украины борется не только за собственную, но и за общую свободу всей Европы.

Потому ее страна готова выступить гарантом безопасности.

Мы сто процентов на стороне Украины. И если необходимые гарантии, то Германия также будет участвовать и даст гарантии

Италия тоже согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины.

В общем, уже можно насчитать как минимум трех стран-членов НАТО, которые готовы сделать все возможное для безопасности Украины, если это будет необходимо.

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам с итогами 38-го дня войны Украины с Россией.