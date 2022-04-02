Украинский характер все равно не покорить! Главные тезисы из нового обращения Зеленского сегодня

Обращение президента Украины Владимира Зеленского 2 апреля по итогам 38-го дня войны Украины с Россией.
Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит.
Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит.
– Всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свободу оккупанты могут закрепиться.
А когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить нас. Уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа, – сказал президент.
Смотри онлайн полное обращение Зеленского вечером 2 апреля 2022 года.
А пока же предлагаем посмотреть потери России в войне, которую она развязала против Украины.