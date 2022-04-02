Украина

Украинский характер все равно не покорить! Главные тезисы из нового обращения Зеленского сегодня

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 03 апреля 2022, 00:28

Больше видео
Жителі Ізюмського району отруїли рашистів пиріжками
В Харьковской области отравили 30 оккупантов: как пирожки стали оружием мирных жителей
Дипломатичні перемоги України
Еще один удар под дых России! Дипломатический фронт и его новые победы
Новини України онлайн
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Навіщо Росія бомбить нафтобази
Экономическое истощение и затягивание войны. Зачем Россия бьет по нефтебазам в Украине
Смотреть больше

Последние видео
0:10:40
звернення зеленського сьогодні

Украинский характер все равно не покорить! Главные тезисы из нового обращения Зеленского сегодня
Жителі Ізюмського району отруїли рашистів пиріжками
В Харьковской области отравили 30 оккупантов: как пирожки стали оружием мирных жителей
Дипломатичні перемоги України
Еще один удар под дых России! Дипломатический фронт и его новые победы
Віталій Кличко про історію, яка ледве не змусила його плакати
Мальчик еще не знал, что остался сиротой — Виталий Кличко о ситуации, вызвавшей у него слезы на глазах
Папа Римський засудив війну Росії проти України
Правитель с анахроническими претензиями — Папа Римский раскритиковал Путина
Новини України онлайн
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Навіщо Росія бомбить нафтобази
Экономическое истощение и затягивание войны. Зачем Россия бьет по нефтебазам в Украине
0:03:35
Російські фейки - як пропагандисти ведуть інформаційну війну проти України
Уже исчерпали козыри: на чем строят свои фейки российские пропагандисты
0:00:34
Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
В Энергодаре мощные взрывы в центре города — оккупанты разгоняют митинг в поддержку Украины
Кинута техніка окупантів
Потери врага 2 апреля и трофей для ВСУ – кратко о главном
Больше видео
Жителі Ізюмського району отруїли рашистів пиріжками
Читать дальше
В Харьковской области отравили 30 оккупантов: как пирожки стали оружием мирных жителей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь