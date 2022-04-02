Украинский характер все равно не покорить! Главные тезисы из нового обращения Зеленского сегодня

Обращение президента Украины Владимира Зеленского 2 апреля по итогам 38-го дня войны Украины с Россией.

Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит.

– Всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свободу оккупанты могут закрепиться.

А когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить нас. Уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа, – сказал президент.

Главное из обращения Зеленского сегодня, 2 апреля:

Наши защитники и продолжают возвращать контроль над общинами в Киевской и Черниговской областях. Все больше украинских национальных флагов во временно оккупированных районах.

Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Осознают, что враг имеет резервы для усиления давления на востоке.

Наш героический Мариуполь продолжает удерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря этому сопротивлению, мужеству и стойкости других наших городов Украина получила неоценимое время.

Украина так и не получила, пока что, достаточно современных западных противоракетных систем, самолетов, которые могли предоставить партнеры. Могли и еще могут.

Вся Европа пытается остановить войну. Возвратить мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе?

Политики идут – а правда остается.

Благодарен президенту Колумбии за поддержку и солидарность с Украиной. Расширяется список стран, которые честно говорят, что свобода имеет значение, а война – должна остановиться.

Состоялись переговоры с премьер-министром Британии Джонсоном. Договорились о новой оборонной поддержке Украины, об усилении санкций против России.

Экономический фронт – это еще одно направление нашей борьбы за Украину, людей. Обсудили с экономическим блоком Кабинета министров и Офиса президента ситуацию с посевной, в энергетике, основных отраслях, с обеспечением украинцев продуктами питания, топливом.

Подписал указ о награждении государственными наградами наших героев. 131 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, из них 9 – посмертно.

Смотри онлайн полное обращение Зеленского вечером 2 апреля 2022 года.

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