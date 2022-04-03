Рашисты атаковали Одессу с воздуха: последние новости 3 апреля и потери врага

Утром 3 апреля в Одессе прогремели взрывы. Враг хоть и отступает, оставляя за собой черноту и разрушение, но расслабляться пока нельзя. По всей Украине с 4 утра объявлена воздушная тревога.

Пока что известно, что рашисты атаковали город с воздуха, однако часть ракет сбила наша ПВО. В некоторых районах идет пожар, поэтому людей просят закрыть окна и не мешать спасателям и пожарным выполнять свою работу.

Смотри последние новости за ночь и боевые потери врага по состоянию на 3 апреля.

Украина активно ищет способы остановить кровопролитие на нашей территории и вовлекает в это международных партнеров. Читай, какие страны согласились стать гарантами безопасности Украины.