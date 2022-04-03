Украинцы укрепляют обороноспособность края и сопротивляются оккупантам — последние новости Запорожья

На Запорожье оккупанты разгоняют митинги и прибегают к террору на захваченных территориях, где из-за прихода захватчиков усугубляется гуманитарный кризис.

Во временно захваченном Энергодаре рашисты зверски разогнали проукраинский митинг горожан. Оккупанты забросали людей свето-шумовыми гранатами и обстреляли из автоматов. Четверо активистов ранены.

Впрочем, украинцы вовсю укрепляют обороноспособность края. Ради этого — в кратчайшие сроки волонтерам удается собирать сумасшедшие суммы, идущие на защиту каждого защитника свободы.

Волонтеры из объединения Паляниця получили 11-тонную партию шведской стали, которая стоит около 2,5 млн гривен. Все сырье пойдет на бронепластины для бойцов терробороны.

Смотри, что происходит в Запорожской области 3 апреля.

Украинцы противостоят российским оккупантам всеми возможными средствами и доказывают, что захватчиков не боятся даже во временной оккупации. Читай, как жители Изюмского района отравили рашистов пирожками.