Российские орки сосредотачиваются на востоке Украины: Луганская область под постоянными обстрелами

Вчера, 2 апреля, Луганская область оказалась под постоянным обстрелом оккупантов. Вся ярость рашистов перенеслась на восток и юг Украины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал оперативные новости области по состоянию на 3 апреля.

Обстрелы происходят и дальше. Я думаю, что, к сожалению, это будет постоянно происходить, потому что мы понимаем, что именно у нас будет попытка прорыва, — отметил Гайдай.

Наша противовоздушная оборона постоянно работает и сбивает крылатые ракеты, но не все.

Глава Луганской ОВА также сказал, что, несмотря на сложности формирования гуманитарных коридоров, последние несколько дней ежедневно эвакуируются более 2,5 тысяч человек.

Подробности смотри в видео.

Оккупанты переносят свои основные усилия на восток и юг Украины. Сегодня, 3 апреля, около 06:00 в Одессе раздалось несколько взрывов.

Город атаковали с воздуха, однако нашей противовоздушной обороне удалось сбить несколько ракет. Смотри новости о том, что происходит сейчас в Одессе после взрывов 3 апреля.