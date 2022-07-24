Україна

Війна не скорить Україну! Найважливіші події за п’ять місяців повномасштабного вторгнення РФ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Липня 2022, 15:05
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