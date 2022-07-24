Війна не скорить Україну! Найважливіші події за п’ять місяців повномасштабного вторгнення РФ

Ніхто не думав, що у цивілізованому світі, у XXI столітті розпочнеться кривава, жорстока й підступна війна. Проте вона триває у самому центрі Європи уже впродовж п’яти місяців. Російська Федерація розпочала жорстоку війну проти України, вона знищує міста, врожай на полях, забирає життя дорослих та дітей…

Але вже п’ятий місяць поспіль Україна тримає оборону й дає гідну відсіч ворогу, пліч-о-пліч з нею стоять країни-партнери, які допомагають у різних сферах боротьби. Ми розповімо про найвизначніші події п’ятого місяця війни та нагадаємо, що сталося у попередні чотири.

— П’ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя в нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну. Не підкоримось. Вистоїмо. Захистимо своє. Переможемо! — наголосив президент України Володимир Зеленський.

Події п’ятого місяця війни в Україні

Трагедія в Кременчуці

П’ятий місяць боротьби розпочався з чергового прояву тероризму російських військових. Ракетний удар по торговельному центрі в Кременчуці. Загинуло майже два десятки людей, 40 людей отримали поранення і травми, а ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти.

Повернення героїв Азовсталі з полону

Після невимовного болю через трагедію в Кременчуці на українців чекала й гарна звістка. 144 українські полонені повернулися додому, з яких 95 – оборонці Азовсталі. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому — 19 років.

Український борщ в ЮНЕСКО

Далі ми отримали новину з культурного фронту. 1 липня відбулось позачергове засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини. На ньому український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини.

Український прапор на острові Зміїний

З перших днів повномасштабного вторгнення острів Зміїний став стратегічно важливим як для українців, так і для росіян. 30 червня українці відбили Зміїний та вигнали російських військових геть.

4 липня начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що військова операція на Зміїному завершена. А вже у четвер, 7 липня, на острові Зміїний знов замайорів український прапор.

Контрнаступ на Херсонському напрямку

Протягом п’ятого місяця активно почали говорити про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку. Українські військові звільняють населені пункти області.

Трагедія у Вінниці

14 липня російські військові вчинили черговий злочин проти мирного населення. Російські ракети влучили в офісні приміщення у Вінниці. Внаслідок ударів загинули 22 людини, повідомили у Нацполіції. 39 людей досі залишаються зниклими безвісти.

Робота HIMARS в Україні

Українські військові роблять усе, щоб помститися окупантам за кожне обстріляне місто. В цьому їм допомагають РСЗВ HIMARS.

У Генштабі ЗСУ показали роботу HIMARS. Вони вже знищили десятки об’єктів російських військових. Проте для вдалого контрнаступу Україна потребує більше таких систем, кажуть у Міноборони.

Угода про вивезення українського зерна

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту українського зерна. Вона передбачає відкриття коридорів для експорту зерна, соняшника та олії. Подібну угоду підписали також Росія, Туреччина та ООН.

Але не минуло й доби після підписання угоди, а Росія порушила домовленості й завдала ударів по Одеському порту.

П’ять місяців війни у цифрах

За п’ять місяців повномасштабної війни зареєстровано майже 25 тисяч воєнних злочинів та 11 878 злочині проти національної безпеки.

За час цей період загинули щонайменше 358 дітей, 684 — поранені. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Події за перші чотири місяці війни в Україні

24 лютого — день, який українці не забудуть ніколи. Розпочалася повномасштабна війна.

1 квітня — російські військові відійшли від Київської області. Світ побачив справжню жорстокість росіян.

14 квітня — найдорожче судно російського флоту — крейсер Москва — нарешті пішов за правильним курсом

9 травня — президент США Джо Байден іде на історичний крок і підписує закон про ленд-ліз . Востаннє така подія траплялася в американській історії лише за часів Другої світової війни.

14 травня — Україна здобуває перемогу на Євробаченні .

17 травня — евакуація українських військових з території заводу Азовсталь. Їх вивозять на підконтрольну окупантам територію. Захисники з Азовсталі потрапляють у полон.

9 червня — продовжується боротьба на культурному фронті. Верховна Рада забороняє використання російської музики в медіа та громадському просторі.

21 червня — Україна ратифікує Стамбульську конвенцію, що покликана захищати права жінок.

23 червня — історична подія для нашої країни. Україна отримує статус кандидата в члени ЄС.

України платить найдорожчим за свою свободу — людськими життями. Українські військові героїчно та віддано боронять Батьківщину. Раніше президент України Володимир Зеленський озвучив втрати серед українських військових.

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