Война не сломит Украину! Самые важные события за пять месяцев полномасштабного вторжения РФ

Никто не думал, что в цивилизованном мире, в XXI веке, начнется кровавая, жестокая и коварная война. Однако она разворачивается в самом центре Европы уже пять месяцев подряд. Российская Федерация начала жестокую войну против Украины, она уничтожает города, урожай на полях, забирает жизни людей…

Но уже пятый месяц подряд Украина держит оборону и дает достойный отпор врагу, бок о бок с ней стоят страны-партнеры, которые помогают в разных сферах борьбы. Мы расскажем о самых значительных событиях пятого месяца войны и напомним, что произошло в предыдущие четыре.

— Пять месяцев. После восьми лет. Война не сломала Украину и не сломит. Не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну. Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим! — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

События пятого месяца войны в Украине

Трагедия в Кременчуге

Пятый месяц борьбы начался с очередного проявления терроризма российских военных. Россияне совершили ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Погибли почти два десятка человек, 40 людей получили ранения и травмы, а еще 36 человек числятся пропавшими без вести.

Возвращение героев Азовстали из плена

После невыразимой боли после трагедии в Кременчуге украинцев ждала хорошая новость. 144 украинских пленных вернулись домой, из которых 95 — защитники Азовстали. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему — 19 лет.

Украинский борщ в ЮНЕСКО

Далее нас ждала новость на культурном фронте. 1 июля состоялось внеочередное заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, на котором украинский борщ внесли в Список нематериального культурного наследия.

Украинский флаг на острове Змеиный

С первых дней полномасштабного вторжения остров Змеиный стал стратегически важным как для украинцев, так и для россиян. 30 июня украинцы отбили Змеиный и выгнали российских военных.

4 июля начальница прессцентра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что военная операция на Змеином завершена. А уже в четверг, 7 июля, на острове Змеиный снова развевался украинский флаг.

Контрнаступление на Херсонском направлении

В течение пятого месяца активно начали говорить о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении. Украинские военные освобождают населенные пункты области.

Трагедия в Виннице

14 июля российские военные совершили очередное преступление против мирного населения. Российские ракеты попали в офисные помещения в Виннице. В результате ударов погибли 22 человека, сообщили в Нацполиции. 39 человек остаются пропавшими без вести.

Работа HIMARS в Украине

Украинские военные делают все, чтобы отомстить оккупантам за каждый обстрелянный город. В этом им помогают РСЗО HIMARS.

В Генштабе ВСУ показали работу HIMARS. Они уже уничтожили десятки российских военных. Однако для удачного контрнаступления Украине нужно больше таких систем, говорят в Минобороны.

Соглашение о вывозе украинского зерна

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН заключили соглашение по экспорту украинского зерна. Она предусматривает открытие коридоров для экспорта зерна, подсолнечника и растительного масла. Подобное соглашение подписали также Турция, ООН и Россия.

Однако не прошло и суток после этого, а Россия нарушила договоренности и нанесла удары по Одесскому порту.

Пять месяцев войны в цифрах

За пять месяцев полномасштабной войны зарегистрировано почти 25 тысяч военных преступлений и 11 878 преступлений против национальной безопасности.

За время этого периода погибли 358 детей, 684 — ранены. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

События за первые четыре месяца войны в Украине

24 февраля — день, который украинцы не забудут никогда. Началась полномасштабная война.

1 апреля — российские военные покинули Киевскую область. Мир увидел подлинную жестокость россиян.

14 апреля — самое дорогое судно Черноморского флота РФ — крейсер Москва — пошел по правильному курсу.

9 мая — президент США Джо Байден идет на исторический шаг и подписывает закон о ленд-лизе. В последний раз в американской истории это случилось только во времена Второй мировой войны.

14 мая — Украина одерживает победу на Евровидении.

17 мая — эвакуация украинских военных с территории завода Азовсталь. Их вывозят на подконтрольную оккупантам территорию. Защитники из Азовстали попадают в плен.

9 июня — продолжается борьба на культурном фронте. Верховная Рада запретила использование российской музыки в СМИ и общественном пространстве.

21 июня — Украина ратифицирует Стамбульскую конвенцию, призванную защищать права женщин.

23 июня — историческое событие для нашей страны. Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

Украина платит самым дорогим за свою свободу — человеческими жизнями. Украинские военные героически и преданно защищают Родину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери среди украинских военных.

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