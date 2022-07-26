У Броварах назвали вулицю на честь 72-ї бригади Чорних Запорожців! Подробиці дерусифікації

Від початку декомунізації, з 2015 року, у Броварах зі стотисячним населенням перейменували понад 200 вулиць і провулків. А цієї весни з мапи міста зникло понад 30 російських топонімів.

Окрім того, іменем 72-ї бригади назвали одну із центральних вулиць міста.

У Броварах з’явилася вулиця Чорних Запорожців

Саме Чорні Запорожці не пустили ворога до передмістя столиці, а тоді вже й до самого Києва. У такий спосіб містяни подякували бійцям, які нині воюють з окупантом на Сході.

Воїни кажуть: для них така подяка — не лише натхнення на подальшу боротьбу за незалежність, а й пам’ять про загиблих побратимів.

Тепер уже колишня вулиця Короленка, одна із центральних і найдовших у місті, відома своїм ринком. Місцеві продавчині про перейменування довідуються від журналістів.

Перейменування — це добре, нова назва звучить дуже гарно.

Ім’я Чорних Запорожців 72-й бригаді надали на честь кавалеристів армії УНР, які не зазнали жодної поразки у битвах із московитами 100 років тому. У дні сучасної війни з Росією 72-га бригада вибила ворогів з Київщини, не пустивши їх до Броварів та столиці.

Військовий на позивний Семен приїхав з фронту ненадовго, на лікування. Він — заступник командира підрозділу, який відбивав ворожу навалу в селі Русанів, під Броварами.

Такої навали техніки ми не бачили ніколи. Все палало! Я сказав, що відступати нема куди, інакше Києва не буде.

Семен пригадує: наші бійці почали окопуватись, коли дізнались, що на них суне колона танків. Аж тут сталось те, від чого він вперше розгубився, — на велосипедах поз’їжджались місцеві з лопатами.

Командире, де тобі копати?

Люди допомогли облаштувати оборону. Вони не хотіли йти, коли насувалась колона техніки росіян, і продовжували копати. Це запам’яталося найбільше.

Читати на тему Київ набереться сили від своєї історії та сучасності — як проходить дерусифікація столичних вулиць До 19 червня в мобільному застосунку Київ цифровий триватиме рейтингове голосування за перейменування вулиць столиці.

72-га бригада Чорних Запорожців

Чорні Запорожці трощили ворожі колони, нищили окупантів, які кількаразово перевищували за чисельністю, забирали трофейні танки. Після звільнення Київщини 72-га бригада воювала на Сумщині, Харківщині, в Лисичанську.

Нині вона захищає Донеччину. Днями надійшла сумна звістка: загинув командир роти Юрій Таран.

На будинках уже чіпляють нові таблички, на них є QR-код, який можна просканувати і прочитати більше інформації про 72-гу бригаду.

Ми маємо пишатися своїми героями, не тільки Бетменом чи Залізною людиною. Наймолодшому герою у моїй бригаді 19 років — вони залізні люди.

Раніше ми розповідали, як військовий ЗСУ звернувся до херсонців та розповів про контрнаступ.

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