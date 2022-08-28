Стальные защитники Мариуполя! Как родные бойцов Азова делают все, чтобы память о героях жила

Стальные защитники Мариуполя. В Черкассах открыли выставку работ фотографа и воина Дмитрия Казацкого с позывным Орест.

Боец фотографировал собратьев во время боев в Мариуполе. Сейчас он с товарищами – в плену.

Подборка фотографий сегодня без согласия автора, потому что он, к сожалению, в плену, но это фотографии, которые облетели всю страну и весь мир.

– Сегодня мы хотели объединиться и говорить! Говорить о том, что болит, что (они) в плену и это беда, – рассказывает организатор выставки Марина Гаркавая.

А пришедшие на выставку организаторы и родные призывают не забывать героев, говорить о них. Помнить погибших и бороться за освобождение пленных героев.

— Мы дали обещание своим погибшим детям, нашим героям, что не сдадимся. Мы будем стальные.

Мы называем себя стальными женщинами. У нас нет права на слабость. Мы не имеем права забыть или молчать, – призвала украинцев мама погибшего бойца полка Азов Оксана Куцоконь.

Украинские военные прилагают все усилия для нашей победы. Иногда им приходится проходить через настоящий ад. Ранее защитники Мариуполя рассказали о том, как россияне издеваются над военнопленными.

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