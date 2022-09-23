Україна

Атака росіян на Одесу дронами-камікадзе Shahed-136: є руйнація припортової зони та загибла людина

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Вересня 2022, 19:06

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