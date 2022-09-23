Атака росіян на Одесу дронами-камікадзе Shahed-136: є руйнація припортової зони та загибла людина

Росіяни атакували Одесу за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що станом на 18:30 23 вересня ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України збили шість дронів-камікадзе на східному та південному напрямках.

А ще на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25.

Раніше керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про обстріл Одеси.

Два дрони вдарили по адміністративній будівлі припортової зони. Будівлю зруйновано. Триває гасіння пожежі. На жаль, є загибла жінка, — повідомила Гуменюк.

Також вибуховою хвилею пошкодило будинки поруч.

Іранські дрони Shahed-136 специфічні, адже літають досить низько над землею. Тому їх важко виявити силами протиповітряної оборони.

Минулого тижня Росія вже застосовувала Шахід-136 по Нікополю, Очакову, Миколаївській області. Тож жителям південних регіонів варто бути обачними та ховатись в укриття у разі їх виявлення.

Індикатором для цього може стати звук, схожий на роботу бензопили чи мотора мопеда.

У Херсонській та Харківській областях тривають запеклі бої з росіянами. Утім ЗСУ просуваються вперед на обох напрямках.

Читай інтерв’ю Наталі Гуменюк про контрнаступ українських сил та долю загарбників і колаборантів.

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