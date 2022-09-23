“Привітали” з 85-річчям — окупанти обстріляли ракетами С-300 будинки, морський порт, театр та газогін на Миколаївщині

Уночі в Миколаєві знову лунали вибухи. Росіяни обстріляли місто ракетами С-300. Постраждали приватні будинки, офіс об’єкта промислової інфраструктури. Пошкоджені водогін і електромережа. Про це повідомила міська влада.

Напередодні Миколаївщина святкувала 85-річчя заснування області. Росіяни “привітали” її, обстрілявши Миколаїв з дев’яти ракет С-300. Пошкоджені кілька багатоповерхівок, морський порт, театр, газогін.

Також обстріляні кілька сільських громад Миколаївщини та Очаків. По морській інфраструктурі міста російський агресор знову вдарив дронами-камікадзе. Один дрон збили наші захисники.

Завідувач господарської частини Миколаївського драматичного театру Валентин Іванов підраховує пошкодження і збитки від ворожого обстрілу. У затишному подвір’ї, на літній сцені, глибока вирва від ракети. У будівлі театру вибиті шибки й двері. Розтрощені акторські гримерки й кабінет директора.

На територію театру прилетіла одна з дев’яти ракет, якими росіяни вдарили по місту. Агресори цілилися у портову інфраструктуру і нафтобазу. Одна з ракет впала у центрі міста і дивом не розірвалась.

Увечері в небі над Миколаївщиною воїни одеської зенітно-ракетної бригади збили ще чотири ворожі дрони-камікадзе, скеровані на наші позиції. Про це повідомили в ОК Південь.

Окупанти обстріляли Смерчами район Очакова, Березнегуватську громаду і село Широке. Пошкоджені приватні будинки, об’єкти інфраструктури, газова магістраль і сільськогосподарська техніка.

Раніше ми розповідали, як окупанти тероризують мирне населення Криворізького району Дніпропетровщини.

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