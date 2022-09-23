І знов смертельний ворожий вогонь. Росіяни вгатили по Нікополю і Марганцю, є загиблі

Для мешканців Дніпропетровщини ранок 23 вересня почався трагічно. Окупанти вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Про це повідомляє голова ОДА Валентин Резніченко.

Рано-вранці росіяни вдарили по Нікополю та Марганцю з Градів та важкої артилерії. На українські мирні міста полетіло майже 30 снарядів.

У Марганці двоє людей загинули — чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох із них рятувальники дістали з-під завалів… — пише Резніченко.

У місті загорівся будинок, його вже погасили вогнеборці. Загалом цього ранку російські снаряди пошкодили вісім будинків, один — зруйнували вщент.

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Крім того, через атаку ворога 2200 родин залишилися без електроенергії. На місці вже працюють аварійні бригади енергетиків, які лагодять лінії.

Також під час обстрілів постраждав Нікополь. За попередніми даними, там понівечено десять будинків.

Також триває терор росіян щодо мирного населення Криворізького району Дніпропетровщини. Тут жодного дня не минає без обстрілів. Людям уже понад півроку доводиться спати у підвалах. Дивись про це детальніше.