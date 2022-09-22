З березня люди сплять у підвалах! Росіяни безупинно гатять по Зеленодольській громаді

Триває терор росіян щодо мирного населення Криворізького району Дніпропетровщини. Тут жодного дня не минає без обстрілів.

Б’ють по цивільній інфраструктурі: руйнують школи, лікарні, будинки. Найбільше потерпає Зеленодольська громада.

На сьогодні люди сильно стурбовані тим, що підходить зима і треба вирішувати питання вікон, скла, шиферу, щоб люди могли проживати. Зараз люди повертаються, але обстріли продовжуються та не припиняються, — розповідає староста села Мар’янське Віктор Недря.

З початку повномасштабної війни у Криворізькому районі ворожі снаряди вбили 22 людини, 60 поранили.

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Останніми тижнями інтенсивність обстрілів зменшилась завдяки успіхам українських військових. Про прифронтову громаду — Христина Венгеляускайте.

Росія щоденно обстрілює Нікополь на Дніпропетровщині. 100 снарядів протягом однієї ночі — окупанти знову тероризують цей район. Дивись наслідки ворожих прильотів.