Україна

Якби ми були вдома, ніхто б не вижив: очевидці про шалені нічні обстріли Нікополя

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 21 Вересня 2022, 10:30

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