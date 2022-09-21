Якби ми були вдома, ніхто б не вижив: очевидці про шалені нічні обстріли Нікополя

100 снарядів протягом ночі — російські війська знову влаштували безсонну ніч мешканцям Нікопольського району Дніпропетровщини.

Окупанти п’ять разів гатили Градами та важкою артилерією по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Наразі усі масштаби руйнацій з’ясовують рятувальники та поліція. Попередньо, обійшлася без жертв та постраждалих.

У будинок жительки однієї з громад, пані Ірини, прилетіло вже втретє, але вона навідріз відмовляється виїжджати.

— Перший раз прилетіло з однієї сторони. Потім прилетіло в школу перед оселею, а тепер у нас з лівої сторони приліт, — говорить вона.

З окупованої Херсонщини також обстріляли і Зеленодольську громаду — там поранена 58-річна жінка, яка у цей час їхала на велосипеді. Її шпиталізували у стані середньої важкості.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ситуацію у Кривому Розі після обстрілу дамби.