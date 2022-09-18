Росіяни накрили Нікополь важкою артилерією — наслідки нічного обстрілу та ситуація зараз

Ситуація по той бік Каховського водосховища залишається складною. Саме з тимчасово окупованих районів Запорізької області росіяни б’ють по мирному населенню Дніпропетровської області.

Мешканці Нікопольського та Криворізького районів живуть у постійній небезпеці — ворожі снаряди прилітають сюди майже щодня.

Лише цієї ночі росіяни тричі з Градів та важкої артилерії ударили по Нікопольському району. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Опівночі було майже 30 “прильотів”.

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Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків — 26 та 82 років.

Російські снаряди пошкодили тут понад 1200 житлових будинків. Крім того, постраждали 30 об’єктів соціальної інфраструктури: лікарні, центри культури та спорту, навчальні заклади.

Не вщухають також обстріли прикордонних населених пунктів Криворізького району, що межують з Херсонською областю.

Село Велика Костромка найбільше потерпає від російських обстрілів. До початку повномасштабної війни там жило понад 2000 людей. Нині майже половина виїхала. У селі немає жодної вцілілої споруди.

Утім начальник районної військової адміністрації зауважує, що ситуація в Криворізькому районі складна, але повністю контрольована.

Останнім часом тут обстрілів менше завдяки успіхам ЗСУ в Херсонській області. Тож влада планує почати відновлення місцевості.

Тим часом на Харківщині, в Ізюмі, експерти Нацполіції знайшли масове поховання на понад 450 могил. Дивись, як проходить ексгумація тіл в Ізюмі та чи вдалось когось ідентифікувати.

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