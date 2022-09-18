Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии — последствия ночных обстрелов и ситуация сейчас

Ситуация по ту сторону Каховского водохранилища остается сложной. Из временно оккупированных районов Запорожской области россияне бьют по мирному населению Днепропетровской области.

Жители Никопольского и Криворожского районов живут в постоянной опасности — вражеские снаряды прилетают сюда почти каждый день.

Только этой ночью россияне трижды из Градов и тяжелой артиллерии ударили по Никопольскому району. Сам Никополь накрыли огнем дважды. В полночь насчитали 30 “прилетов”.

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Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин — 26 и 82 лет.

Российские снаряды повредили здесь более 1200 жилых домов. Кроме того, пострадало 30 объектов социальной инфраструктуры: больницы, центры культуры и спорта, учебные заведения.

Не утихают также обстрелы приграничных населенных пунктов Криворожского района, граничащих с Херсонской областью.

Село Большая Костромка больше всего страдает от российских обстрелов. До начала полномасштабной войны там жило более 2000 человек. Сейчас почти половина выехала. В селе нет ни одного уцелевшего здания.

Впрочем, начальник районной военной администрации отмечает, что ситуация в Криворожском районе сложная, но полностью контролируемая.

В последнее время здесь обстрелов меньше благодаря успехам ВСУ в Херсонской области. Поэтому власти планируют начать восстановление местности.

А в Харьковской области, в Изюме, эксперты Нацполиции нашли массовое захоронение более чем на 450 могил. Смотри, как проходит эксгумация тел в Изюме и удалось ли кого-то идентифицировать.

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