Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии — последствия ночных обстрелов и ситуация сейчас

Ситуация по ту сторону Каховского водохранилища остается сложной. Из временно оккупированных районов Запорожской области россияне бьют по мирному населению Днепропетровской области.
Жители Никопольского и Криворожского районов живут в постоянной опасности — вражеские снаряды прилетают сюда почти каждый день.
Только этой ночью россияне трижды из Градов и тяжелой артиллерии ударили по Никопольскому району. Сам Никополь накрыли огнем дважды. В полночь насчитали 30 “прилетов”.
Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин — 26 и 82 лет.
Российские снаряды повредили здесь более 1200 жилых домов. Кроме того, пострадало 30 объектов социальной инфраструктуры: больницы, центры культуры и спорта, учебные заведения.
Не утихают также обстрелы приграничных населенных пунктов Криворожского района, граничащих с Херсонской областью.
Село Большая Костромка больше всего страдает от российских обстрелов. До начала полномасштабной войны там жило более 2000 человек. Сейчас почти половина выехала. В селе нет ни одного уцелевшего здания.
Впрочем, начальник районной военной администрации отмечает, что ситуация в Криворожском районе сложная, но полностью контролируемая.
В последнее время здесь обстрелов меньше благодаря успехам ВСУ в Херсонской области. Поэтому власти планируют начать восстановление местности.
А в Харьковской области, в Изюме, эксперты Нацполиции нашли массовое захоронение более чем на 450 могил. Смотри, как проходит эксгумация тел в Изюме и удалось ли кого-то идентифицировать.
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