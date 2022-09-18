Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии — последствия ночных обстрелов и ситуация сейчас

Украина

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Кристина Венгеляускайте 18 сентября 2022, 16:30

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Ситуація у Святогірську 18.09.2022 - місто оговтується від окупації
Позади только смерть и разрушения — что пережил донецкий Святогорск под российской оккупацией
Ізюм поховання
Спутниковые снимки Maxar и эксгумация тел — что происходит в Изюме сегодня
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 18 сентября: опасные направления в режиме онлайн
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