Спутниковые снимки Maxar и эксгумация тел — что происходит в Изюме сегодня

Когда украинские войска освободили город Изюм в Харьковской области, то обнаружили страшные находки — камеры пыток и массовые захоронения.

В настоящее время эксперты Нацполиции обнаружили более 450 могил. Только за вчера удалось эксгумировать 59 тел. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читай, что известно об этом процессе и удалось ли идентифицировать тела жертв войны.

— Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 — военнослужащих.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона, что некоторые тела уже удалось идентифицировать.

— Происходит эксгумация, потом опознание, некоторые из них уже идентифицированы. Конечно, информируют родных, чтобы сдали ДНК. Это процесс очень тяжелый, и мне очень жаль, что люди получают такие данные, — сказала она.

В Изюме также находится уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко, который контролирует эксгумацию и опознание тел.

Компания Maxar Technologies сравнила спутниковые снимки территории кладбища, где были найдены массовые захоронения, снятые в марте и августе 2022 года.

When Russian forces recently withdrew from Ukraine’s Kharkiv region, the Ukrainian government and media reported the discovery of a mass grave site near the city of #Izyum. #satelliteimagery of the #Pishanske cemetery or “Forest cemetery” entrance from March 2022 and August 2022. pic.twitter.com/vcb3aAMqoS