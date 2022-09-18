Актуальна карта бойових дій в Україні 18 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Якби ж можна було поглянути на нічне зоряне небо та забажати, щоб наш ворог припинив своє існування та настав мир. Однак поки наші очі споглядають лише карту бойових дій, а ось бажання про спокійне та вільне життя виконують не зірки, а воїни ЗСУ.

А ми у свою чергу продовжуємо працювати, донатити та наближати перемогу — кожен на своєму фронті.

Звісно, не забуваючи, що потрібно дослухатись до українського Генштабу, щоб знати про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує ситуацію на деокупованій Харківщині:

Викриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують те, що звірства в Бучі були не поодинокими воєнними злочинами, а радше мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За поточну добу ворог завдав чотири ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;

на Харківському напрямку, зокрема і з території Російської Федерації, — у районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка ;

на Краматорському напрямку — Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка ;

на Бахмутському напрямку — Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка .

на Авдіївському напрямку — Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення.

Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них — Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ Алкоресурс, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили й техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА противника. Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.

Та у постійній напрузі продовжують жити не лише прифронтові, але й населені пункти на кордоні з РФ та Білоруссю. Читай, як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини.

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