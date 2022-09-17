Війна вдарила по будинках та людських переконаннях — як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини

Регулярно під російськими обстрілами опиняються прикордонні села Сумщини та Чернігівщини. Подекуди до межі з Росією та Білоруссю там кількасот метрів.

Сеньківка — село унікальне. Воно розташоване на межі одразу трьох держав — України, Росії та Білорусі. Війна тут вдарила по більшості хат, а ще по переконаннях людей.

Їхніми вулицями йшли у перший місяць війни російські танки. Для місцевих це був шок ще й тому, що окупанти цілились з російських сіл, де живуть більшість їхніх родичів.

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Українці кажуть, що за час війни їхня рідня з Росії навіть не поцікавилась, як вони себе почувають та чи взагалі живі.

Туди вони (російські військові — ред.) їхали дуже красивими. Назад уже їх тягнули побитими. Я заплакала тоді, коли приїхали наші хлопці, — ділиться жителька прикордонного села.

Ті, хто пережив російську окупацію, і нині не хочуть покидати рідні домівки та евакуюватись. Кажуть, що ворога не бояться і продовжують виконувати свою роботу.

Тим часом рятувальники та аварійні служби третій день поспіль ліквідовують наслідки прильотів у Кривому Розі.

Туди росіяни скерували ракети на об’єкти критичної й транспортної інфраструктури. Дивись, яка ситуація в Кривому Розі 17.09.2022.

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