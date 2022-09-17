Война ударила по домам и убеждениям — как живут приграничные села Сумской и Черниговской областей

Регулярно под российскими обстрелами оказываются приграничные села Сумской и Черниговской областей. Кое-где до границы с Россией и Беларусью там несколько сотен метров.

Сеньковка — село уникальное. Оно расположено на границе трех государств — Украины, России и Беларуси. Война здесь ударила по большинству домов, а еще по убеждениям людей.

По их улицам шли в первый месяц войны российские танки. Для местных это был шок еще и потому, что оккупанты целились из российских сел, где живет большинство их родственников.

Украинцы говорят, что за время войны их родня из России даже не поинтересовалась, как они себя чувствуют и живы ли вообще.

Туда они (русские военные — ред.) ехали очень красивыми. Обратно уже их тянули побитыми. Я заплакала, когда приехали наши ребята, — делится жительница пограничного села.

Те, кто пережил российскую оккупацию, и сейчас не хотят покидать родительские дома и эвакуироваться. Говорят, что врага не боятся и продолжают выполнять свою работу.

Между тем, спасатели и аварийные службы третий день подряд ликвидируют последствия прилетов в Кривом Роге.

Туда россияне направили ракеты на объекты критической и транспортной инфраструктуры. Смотри, какая ситуация в Кривом Роге 17.09.2022.

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